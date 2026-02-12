Alemania nomina a su militar de mayor rango para la presidencia del Comité Militar de OTAN

Berlín, 12 feb (EFE).- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, anunció este jueves la nominación del general Carsten Breuer, el militar de mayor rango del país centroeuropeo, a la presidencia del Comité Militar de la OTAN, que preside actualmente el almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone.

"Como saben, en septiembre se elige a la jefatura del Comité Militar. Me alegra decir que con Carsten Breuer tenemos un excelente candidato", dijo Pistorius en Bruselas, donde asiste a una reunión de titulares de Defensa de la Alianza.

El ministro destacó que Breuer, que ocupa desde 2023 el cargo de inspector general de la Bundeswehr o Fuerzas Armadas, ha impulsado en gran medida la capacidad de defensa de Alemania y que su colaboración con el Gobierno germano ha sido "de gran confianza".

También a nivel internacional "se ha hecho un nombre y es muy estimado", en un contexto marcado por la nueva "situación de amenaza en Europa", señaló Pistorius.

El ministro hizo referencia además a la "importancia especial" del cargo de presidente del Comité Militar, ante el trasfondo de la mayor responsabilidad que ha asumido Alemania en la Alianza a raíz de la "Zeitenwende" o giro en la política de defensa a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

Alemania es la mayor economía de Europa y también el mayor socio europeo de la OTAN, por lo que es importante que asuma su papel "en la medida en que las fuerzas estadounidenses se retiran de las estructuras de mando" de la alianza en el continente, resaltó Pistorius.

"Ha llegado el momento de que los europeos se hagan cargo, paso a paso", afirmó.

El Comité Militar está integrado por los jefes de Estado mayor de todos los ejércitos aliados. Cavo Dragone asumió el cargo de presidente en enero de 2025. EFE