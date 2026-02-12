Al menos 15 muertos al naufragar un barco en el Nilo en el norte de Sudán, según ONG local

Jartum, 12 feb (EFE).- Al menos 15 personas murieron al naufragar un barco en el que se trasladaban en el Nilo en una localidad del norte de Sudán, un número que puede aumentar debido a que al menos seis personas, incluidos niños, siguen desaparecidos, informó una ONG local.

La Red de Médicos de Sudán, en un comunicado difundido en las últimas horas, detalló que el incidente ocurrió en la noche del miércoles a jueves cuando el barco en el que viajan un total de 27 personas, incluidos niños y mujeres, naufragó en la localidad de Shendy, en el estado del Río Nilo, a unos 250 kilómetros al norte de Jartum.

"Han sido recuperados 15 cadáveres y seis supervivientes, mientras que los habitantes de la zona y miembros de la defensa civil siguen buscando a seis desaparecidos", dijo el comunicado, sin precisar las posibles causas del incidente.

Lamentó que "esta dolorosa tragedia humana revela una vez más la fragilidad del transporte fluvial y la falta de requisitos básicos de seguridad, así como la total ausencia de autoridades locales y equipos de rescate de defensa civil en las primeras horas del accidente, lo que agravó la magnitud de la tragedia".

En este contexto, exigió que las autoridades sudanesas "tomen medidas urgentes para enviar equipos de rescate especializados para la búsqueda y el rescate (...), y actúen para garantizar la seguridad del transporte fluvial y evitar que se repitan desastres como este que se cobra vidas inocentes".

Sudán está sumido en una guerra interna desde hace cerca de tres años que, aunque no ha llegado al norte sudanés, ha causado la muerte de decenas de miles de personas y convertido al país en escenario de la peor crisis humanitaria y de desplazados del planeta. EFE