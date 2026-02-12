Agencias

Adif limita temporalmente la velocidad en Rodalies a 80 km/h en todo el servicio este jueves

Adif ha limitado temporalmente la velocidad en Rodalies a 80 km/h en todo el servicio este jueves durante la alerta por riesgo extremo de viento.

Han avisado que el servicio ferroviario en Catalunya está "operativo" y que sólo algunos puntos en algunas líneas están cortados por caídas de árboles sobre las vías, ha informado Adif en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Los tramos cortados por árboles caídos son la R4 de Rodalies entre L'Hospitalet de Llobregat y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) y la R11 entre Girona y Maçanet de la Selva (Girona).

EuropaPress

