Volvo anuncia inversiones por 480 millones de dólares en Brasil en tres años

Río de Janeiro, 11 feb (EFE).- La automotriz sueca Volvo anunció este miércoles inversiones en Brasil por 2.500 millones de reales (unos 481 millones de dólares) entre 2026 y 2028 para el desarrollo de nuevos productos en la fábrica que posee en Curitiba y otros proyectos.

Se trata de la mayor inversión anunciada por el fabricante para el país desde que comenzó a producir camiones y autobuses en la sureña ciudad de Curitiba, en 1979, informó la empresa en un comunicado.

Los recursos serán destinados a la investigación y el desarrollo de nuevos productos con el objetivo de aumentar su seguridad y su descarbonización, explicó el presidente del Grupo Volvo para América Latina, Wilson Lirmann, citado en el comunicado.

La inversión también se destinará a la modernización de la fábrica, la expansión de la red de concesionarias y la oferta de nuevos servicios para camiones, autobuses, equipos de construcción y motores marítimos e industriales.

El ejecutivo explicó que Volvo mantuvo las inversiones pese a la coyuntura desfavorable en Brasil, ya que la expectativa para este año es una reducción de entre un 5 % y un 10 % en la venta de camiones semipesados y pesados, con lo que se mantiene la tendencia a la baja ya registrada el año pasado.

"Tenemos una visión a largo plazo. Independiente de la actual coyuntura, Brasil es un mercado estratégico para Volvo y por eso optamos por un nuevo ciclo de inversiones en el país", afirmó Lirmann.

Además, atribuyó la caída de las ventas a los altos intereses en Brasil, ya que la tasa referencial está en el 15 % anual, su mayor nivel en dos décadas, pero el Banco Central ya anunció que iniciará en marzo un proceso gradual de reducción de los tipos.

Volvo se confirmó el año pasado como líder en el mercado de camiones de más de 16 toneladas en Brasil, con la venta del 20.053 unidades, lo que equivale al 23 % del mercado, según los datos de la Federación Nacional de Distribuidores de Vehículos Automotores.

El fabricante sueco también fue líder en Perú el año pasado, con la venta de 2.414 camiones (21 % del mercado), y segundo en Chile, con 1.621 unidades vendidas (19 %), según datos de la empresa. EFE