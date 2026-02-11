Tusk advierte de que luchas internas en su país lleven a una salida de Polonia de la UE

Cracovia (Polonia), 11 feb (EFE) - El primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió este miércoles del "riesgo real" de que Polonia abandone la Unión Europea (UE) y de que Europa se "desestabilice" debido a las luchas internas provocadas por sus enfrentamientos con el presidente, Karol Nawrocki.

"En el fondo, existe un riesgo real -y hablo de hechos, no de conjeturas- de que Polonia salga de la Unión Europea", dijo el primer ministro polaco en una rueda de prensa en Varsovia tras un Consejo de Ministros.

Tusk apuntó que la "confrontación política innecesaria, insensata y perjudicial entre el Gobierno y la Presidencia", no es sólo "estupidez ni mala voluntad", sino "un intento de desestabilizar a toda Europa, un intento de limitar el papel de Polonia en la Unión Europea".

Con estas declaraciones, Tusk se refería a las críticas de la oposición a los fondos europeos de Defensa SAFE, que los líderes del principal partido opositor, Ley y Justicia, consideran "una gran estafa que ata las compras militares a la industria alemana y francesa".

Según Mariusz Blaszczak, quien fue titular de Defensa en tiempos en el poder de Ley y Justicia, esas adquisiciones generan "deudas caras de pagar y carece de transparencia".

Tusk subrayó que la oposición, tanto del partido Ley y Justicia, como del presidente Karol Nawrocki, alineado ideológicamente con esa formación ultraconservadora, "es una amenaza directa a la seguridad nacional y a la estabilidad del país".

Nawrocki, cuya firma es imprescindible para aprobar la adhesión polaca al programa SAFE, se ha manifestado contrario a que el programa de préstamos para la Defensa de Bruselas "sea un salvavidas para la economía alemana", y se ha quejado de que una parte importante de las compras de armamento hechas con dinero europeo "vayan a manos extranjeras".

Si el presidente polaco, como ha hecho en el pasado con leyes importantes sobre Defensa como una ley sobre ciberseguridad, impone su veto a la adhesión a SAFE, el Parlamento podría anularlo con tres quintos de los votos (276), pero la coalición de Tusk no cuenta con tantos escaños (248).

Por su parte, el ministro de Defensa de Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, defendió este miércoles la urgencia de estos fondos europeos, e insistió en que el presupuesto estatal es insuficiente para cubrir las necesidades de modernización militar.

Respecto a la carga financiera, Kosiniak-Kamysz dijo estar "seguro" de que en el futuro la UE decidirá condonar una parte de los créditos otorgados bajo el programa SAFE. EFE