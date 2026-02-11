Tony Grox y Lucycalys, Llunas, Kitai, María León y Julia Medina, Herzog y Kenneth, a la final de 'Benidorm Fest 2026'

La colaboración entre RTVE y TelevisaUnivision ofrecerá al ganador del Benidorm Fest 2026 la oportunidad de viajar a Miami, donde realizará promoción en la cadena y grabará un sencillo con un productor local, además de un acceso para conocer y grabar en los estudios de Spotify en Estocolmo, Suecia. Según informó El País, estos premios internacionales se incluyen en la presente edición tras la retirada de España del Festival de Eurovisión, lo que ha modificado el rumbo y los incentivos del certamen.

Los seis artistas que lograron el pase a la final del Benidorm Fest 2026 competirán este sábado por los principales reconocimientos, tras una ronda clasificatoria en la que quedaron fuera Luna Ki, Greg Taro y el dúo Dora & Marlon Collins, quienes ya no podrán aspirar a ninguno de los galardones ofrecidos este año. De acuerdo con El País, el Benidorm Fest decidió este año no seleccionar representante para Eurovisión en protesta por la participación de Israel, alineándose con la postura de RTVE.

Entre los finalistas se encuentran Tony Grox y Lucycalys, Izan Llunas, el grupo Kitai, María León junto a Julia Medina, Mikel Herzog Jr. y Kenneth, quienes se disputarán el primer premio, dotado con 150.000 euros brutos. El monto económico se repartirá entre los intérpretes, que recibirán 100.000 euros, y los autores de la canción, que percibirán 50.000 euros, según detalló El País. Además del estímulo económico, el ganador podrá beneficiarse del viaje promocional a Miami y la oportunidad de grabar música en un entorno internacional, mientras que otro premio consiste en trasladarse a Estocolmo para visitar las instalaciones de Spotify y realizar allí una grabación.

El medio El País reportó que la semifinal inicial incluyó las actuaciones de Kitai con "El amor te da miedo", María León en compañía de Julia Medina interpretando "Las damas y el vagabundo", Luna Ki con "Bomba de amor", Greg Taro con "Velita", Izan Llunas con "¿Qué vas a hacer?", Dora & Marlon Collins presentando "Rakata", Tony Grox & Lucycalys con "T amaré", Mikel Herzog Jr. con "Mi Mitad" y Kenneth con "Los Ojos No Mienten". Las siguientes actuaciones están programadas para este jueves con la segunda semifinal, alineando a Asha con "Turista", KU Minerva con "No volveré a llorar", Funambulista con "Sobran gilipo**as", Dani J con "Bailándote", The Quinquis con "Tú No Me Quieres", Atyat con "Dopamina", Rosalinda Galán con "Mataora", Mayo con "Tócame" y Miranda! junto a bailamamá con "Despierto Amándote".

Tal como publicó El País, la edición de 2026 del Benidorm Fest presenta una novedad en los trofeos entregados: se recupera y reinterpreta el galardón de la Sirenita de Oro, una pieza emblemática que durante años distinguió al ganador del histórico Festival Internacional de la Canción de Benidorm. Esta acción busca mantener la conexión con la tradición musical local y aportar un símbolo renovado a la competencia, tras el cambio de enfoque experimentado por el certamen como consecuencia de la retirada del país del eurofestival.

El País detalló que los cambios en la mecánica del certamen afectan tanto a los incentivos como a la motivación de los participantes, quienes este año aspiran a proyección internacional a través de las alianzas con empresas de medios y plataformas digitales. El acuerdo con TelevisaUnivision y Spotify amplía las perspectivas de los finalistas en el mercado global, alejando el foco exclusivo del panorama europeo para llevar el talento español a otros escenarios y redes de intercambio musical.

Según consignó el medio madrileño, la eliminación de la conexión con Eurovisión ha propiciado que el Benidorm Fest se centre en el desarrollo profesional de los artistas seleccionados. Esto queda reflejado no solo en la distribución del premio económico, sino también en la oferta de experiencias y grabaciones en el extranjero, que permiten a los intérpretes y creadores acceder a redes internacionales y establecer colaboraciones con productores y ejecutivos fuera de España.

En este contexto, María León, Julia Medina, Tony Grox & Lucycalys, Izan Llunas, Kitai, Mikel Herzog Jr. y Kenneth afrontarán la última etapa competitiva, presentando sus propuestas a un jurado que evaluará no solo la calidad artística, sino también el potencial de internacionalización que pueda surgir con las nuevas alianzas y oportunidades promovidas por RTVE y sus socios.