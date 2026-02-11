Perú y Brasil concretan el primer transporte multimodal en el norte de su Amazonía

Lima, 11 feb (EFE).- Perú y Brasil concretaron el primer operativo exitoso de transporte multimodal en el norte de la Amazonía de ambos países, con el ingreso al puerto peruano de Yurimaguas-Nueva Reforma de un cargamento de soja proveniente del estado brasileño de Roraima, informaron fuentes oficiales.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) señaló en un comunicado que la llegada del embarque ha sido un "hito de la integración logística amazónica entre Perú y Brasil", ya que confirmó "que la Amazonía puede convertirse en un corredor estratégico con reducción de costos, fortalecimiento de mercados regionales y conexión con el Pacífico".

El movimiento de esta carga "valida en campo la viabilidad de un corredor logístico alternativo que integra rutas terrestres y fluviales entre ambos países", con lo que se abren "nuevas opciones para el intercambio comercial regional y la optimización de los costos de transporte", agregó.

Proinversión aseguró que Perú está impulsando el cierre de brechas del corredor del Eje Amazónico Norte "bajo un enfoque de gestión integral de flujos" que da prioridad a "la articulación funcional de proyectos sobre intervenciones aisladas".

Entre las iniciativas destacan los terminales portuarios de Saramiriza y Sinchicuy, en la ciudad amazónica de Iquitos, que requerirán de una inversión estimada de 205 millones de dólares, así como la Hidrovía Amazónica 2.0, que está en preparación bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) y plantea asegurar la navegabilidad de la carga durante todo el año.

El Eje Amazónico Norte se articula además con la IIRSA Norte ((Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) y el Terminal Portuario de Paita, en la costa norte del país, para generar "una salida efectiva al océano Pacífico" y ampliar las alternativas logísticas para la carga regional con destino a mercados internacionales. EFE