Madrid expondrá fastuosos tejidos y objetos peculiares de la realeza española

Madrid, 11 feb (EFE).- La Galería de las Colecciones Reales de Madrid prepara dos grandes exposiciones para 2026 en las que presumirá de los tejidos y bordados de ropajes de la realeza, y de los 'mirabilia', objetos "maravillosos y peculiares" que coleccionaban los reyes españoles.

La primera muestra, prevista para junio y titulada 'Tejiendo la vida cortesana', se centrará en el universo textil de la corte y presentará tejidos, bordados, pasamanerías y encajes que formaron parte y configuraron el ceremonial y la vida cotidiana de la realeza, muchos de los cuales se exhiben por primera vez.

Se trata de una de las mejores colecciones de textiles históricos del mundo, para la que no ha sido necesario recurrir a nada más que cuatro préstamos, ya que todo lo demás que se expondrá forma parte del patrimonio nacional, subrayó este miércoles el director de la Galería, Víctor Cageao.

La segunda gran exhibición, que se inaugurará en diciembre, mostrará 'Insólitas maravillas', una selección de objetos excepcionales que por su origen, rareza o simbolismo despertaron la admiración y curiosidad de artistas, nobles y eruditos.

Entre ellos, animales disecados, instrumentos científicos o pinturas, como una de Velázquez que muestra una peculiar colección de trofeos de caza. "Toda una serie de colecciones y objetos maravillosos y peculiares que revelan los intereses de los reyes", explicó.

Además, la Galería presentará la exposición monográfica 'Miniaturas de las Colecciones Reales', que mostrará más de 150 piezas procedentes del Palacio Real de Madrid, Aranjuez, La Granja, El Escorial o el Alcázar de Sevilla.

Otra muestra titulada 'La precisión del tiempo. Relojes del siglo XIX' y 'El arte de guardar' reunirá las cajas, cofres, arcas y contenedores de la realeza para todo tipo de objetos, desde joyas hasta piezas de menaje como jarras y vasos. EFE