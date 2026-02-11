Las condiciones meteorológicas arrastran al pesquero 'Itoitz' a la deriva hacia Gijón

El navío pesquero 'Itoitz', que se encuentra sin tripulación a bordo tras haber sufrido un incidente frente a la costa de A Coruña, permanece a la deriva a unos 44 millas al norte de Ribadeo y deriva hacia el área de Gijón debido a las condiciones meteorológicas adversas, a la espera de un plan de salvamento que aún no ha sido autorizado, mientras equipos de emergencia supervisan su trayectoria en alta mar. Según detalló Europa Press, las fuertes inclemencias climáticas que afectan la costa de la provincia de A Coruña y Lugo han impedido la intervención directa sobre el barco y condicionan el seguimiento realizado por Salvamento Marítimo.

De acuerdo con información publicada por Europa Press, las acciones de rescate que se desarrollaron inicialmente estuvieron dirigidas por el Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra, pero dada la deriva del 'Itoitz' hacia aguas próximas a Asturias, el mando operativo corresponde ahora al Centro de Coordinación de Gijón. La alerta naranja que continúa activa en la región señala la persistencia de un escenario meteorológico complicado, lo que mantiene a los servicios de emergencia sin acceso real al buque accidentado.

Europa Press informó que el departamento de seguridad marítima ha solicitado este martes al armador de la embarcación la presentación de un plan de salvamento para proceder con la recuperación del 'Itoitz'. Sin embargo, hasta el momento, no se conoce ninguna respuesta ni novedad en cuanto a este procedimiento. En tanto, las autoridades han desplegado avisos por radio a navegantes, con el objetivo de que la presencia del pesquero sin control en la zona no represente un riesgo adicional para otras embarcaciones que surcan esos mares mientras se define la actuación a seguir.

El accidente que mantiene al pesquero a la deriva se produjo alrededor de las 10:50 horas del lunes, cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió un aviso a través del canal 16 de VHF procedente del pesquero 'Abra de Muxía'. Según consignó Europa Press, esta nave comunicó el rescate de los siete tripulantes del 'Itoitz', que se encontraba escorado y en posición vulnerable a unas 30 millas al norte de A Coruña. El patrón del 'Itoitz' ordenó a la tripulación evacuar el barco y trasladarse a una balsa salvavidas ante la situación de emergencia que presentaba la nave.

Posteriormente, el helicóptero Helimer 402, perteneciente a Salvamento Marítimo, realizó la evacuación aérea de los siete tripulantes, quienes fueron trasladados sanos y salvos al aeropuerto de A Coruña-Alvedro. Paralelamente, el buque 'María Pita' de Salvamento Marítimo se acercó al área del siniestro para realizar una valoración del estado del pesquero y coordinar las siguientes fases del operativo.

La información proporcionada por Europa Press enfatiza que, debido a la falta de una tripulación a bordo y a la imposibilidad de actuar sobre el barco bajo la alerta meteorológica vigente, el 'Itoitz' continúa desplazándose por el mar Cantábrico sin control humano, mientras los servicios de emergencia solo pueden monitorizar la situación a distancia y prevenir posibles colisiones u otros incidentes con el resto de la navegación en la zona.

Hasta que la meteorología permita actuaciones seguras y el armador presente un plan de salvamento que sea aprobado por las autoridades competentes, la vigilancia sobre el 'Itoitz' continuará desde los centros de coordinación y a través de los equipos desplegados, como ha detallado Europa Press. El operativo permanece en estado de espera activa pendiente de cambios tanto en la situación climática como en la respuesta de los responsables del pesquero.