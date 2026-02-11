La selección española conoce este jueves sus rivales en la Liga de Naciones

El sorteo que tendrá lugar en Bruselas a las 18.00 horas marca un momento crucial para definir el camino de España en la próxima Liga de Naciones 2026-2027, determinando qué equipos se enfrentarán a la selección nacional masculina en la fase de grupos de la quinta edición del torneo. La información, difundida por diversos medios, indica que la selección, campeona de Europa y ganadora de la competición en 2023, llega al evento tras haber sido finalista en la edición anterior, donde perdió la final contra Portugal desde el punto de penal.

Según informó la prensa especializada, España participa en el sorteo ocupando un lugar preferencial al figurar entre los cabezas de serie en el bombo 1, acompañada por Portugal, Francia y Alemania, selecciones que al igual que la española, alcanzaron las semifinales del año pasado. La estructura del sorteo garantiza que estos equipos no podrán coincidir en la misma fase de grupos. Los rivales del bombo 2 presentan a selecciones de reconocido prestigio, como Italia, Países Bajos, Dinamarca y Croacia, mientras que el bombo 3 cuenta con conjuntos como Inglaterra, Noruega, Bélgica y Serbia, considerados desafíos notables por sus recientes actuaciones europeas. El bombo 4 queda conformado por País de Gales, Chequia, Grecia y Turquía.

El medio consigna que Luis de la Fuente, seleccionador nacional, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol asistirán al sorteo en Bruselas. La Liga de Naciones arrancará la fase de grupos el 24 de septiembre, extendiéndose hasta el 17 de noviembre. El formato estipula que solo las dos mejores selecciones de cada grupo accederán a los cuartos de final, cuya disputa a doble partido está programada entre el 25 y el 30 de marzo de 2027.

De acuerdo con lo publicado por los medios, avanzar a la ‘Final a Cuatro’ en junio de 2027 requiere superar primero esa eliminatoria de cuartos. Desde la instauración del torneo, España ya ha alcanzado la fase final en tres ocasiones previas, consolidando una trayectoria destacada en la competición. El sistema también contempla la celebración de un ‘playoff’ de permanencia en caso de que la selección acabe tercera de grupo, mientras que quien termine en último lugar descenderá a la Liga B para la siguiente edición.

La cobertura de diversos medios subraya que la expectativa gira en torno a un sorteo que podría deparar emparejamientos de alto nivel, dada la presencia de varias selecciones históricas entre los posibles rivales de España. El campeonato, que incrementa la carga competitiva en el calendario internacional, mantiene un formato que premia la regularidad y la capacidad de gestionar encuentros decisivos en periodos concentrados de tiempo.

En el contexto de la trayectoria reciente, la selección española parte con el objetivo de repetir su acceso a las últimas rondas y seguir sumando logros continentales. La Nations League, desde su creación, ha consolidado un sistema de competencia continua entre las principales selecciones europeas, proporcionando enfrentamientos frecuentes entre campeones y aspirantes al título. España, habiendo levantado el trofeo en la edición de 2023 y apostado por mantener la línea de resultados en el escenario continental, encara el sorteo en Bruselas con miras a fortalecer su papel en el fútbol europeo.