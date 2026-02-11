La Bolsa española baja el 0,43 % y se aproxima a 18.000 puntos por la caída de Wall Street

Madrid, 11 feb (EFE).- La Bolsa española bajó este miércoles el 0,43 % y se aproxima a 18.000 puntos condicionada por la caída de la banca y los datos de empleo estadounidenses de enero (la tasa de paro cayó al 4,3 %), que podrían afectar a nuevas bajadas de los tipos de interés en la primera economía mundial.

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, cedió 77,6 puntos, ese 0,43 %, hasta 18.044,5 puntos. En el año acumula una subida del 4,26 %.

La caída del 0,2 % de Wall Street tras los datos de empleo estadounidenses y el retroceso del sector bancario (el 2,2 % de media) y de otros valores condicionaban una nueva sesión a la baja del mercado español. El barril de petróleo Brent subía el 1,54 % y se negociaba a 69,86 dólares.

De los grandes valores destacó la caída del 2,99 % del Banco Santander (segunda mayor del IBEX), mientras que BBVA cedió el 1,94 %. Subieron la petrolera Repsol, el 3,01 % (cuarta empresa más alcista del IBEX); la energética Iberdrola ganó el 2,09 %, Telefónica el 0,97 % y la multinacional textil Inditex el 0,11 %. EFE

