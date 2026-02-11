Kallas rechaza que Ucrania deba celebrar elecciones en plena guerra: "No es buena solución"

La preocupación por el modo en que unas eventuales elecciones podrían desarrollarse en Ucrania ha vuelto al debate público, luego de que la oficina del presidente Volodimir Zelenski recalcara ante la agencia Ukrinform: “Nadie se opone a las elecciones, pero debe haber seguridad”. Según publicó el medio británico Financial Times, existen planes para organizar comicios presidenciales antes del 15 de mayo. La noticia llega en un contexto en el que Washington ha mostrado urgencia por avanzar en un acuerdo de paz en Ucrania antes de sus propias elecciones de mitad de mandato. El medio Financial Times añadió que un posible referéndum sobre un acuerdo de paz con Rusia también podría organizarse junto a las presidenciales, una opción que Kiev ha dejado entrever en ocasiones anteriores.

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, reafirmó este miércoles su oposición a la idea de que Ucrania celebre elecciones presidenciales en el contexto de la invasión rusa. Antes del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) de Defensa en Bruselas, Kallas expresó ante los medios: “La mayoría de los países europeos tienen en su Constitución una disposición que establece que no se celebran elecciones durante una guerra. ¿Y por qué? Porque, cuando hay elecciones, siempre hay confrontación interna entre distintas facciones”. De acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia Europa Press, la responsable de la diplomacia europea argumentó que la prioridad ante el ataque externo debe ser la defensa, y que toda la atención nacional debe orientarse precisamente a ese objetivo.

Kallas insistió en que la organización de elecciones en plena guerra “definitivamente no es una buena solución”. Explicó que, cuando un país sufre agresión externa, como es el caso de Ucrania, “no puede celebrar elecciones porque su adversario está fuera y necesita concentrar todos los esfuerzos en contrarrestarlo”. Además, la diplomática de la UE advirtió que, aunque existan conversaciones que despiertan “la esperanza de que haya paz”, Moscú, según sus palabras, no está haciendo “realmente ningún esfuerzo por alcanzarla en este momento”.

Según detalló el diario británico Financial Times, estos planteamientos sobre la viabilidad de comicios coinciden con la premura expresada por Estados Unidos para lograr avances en las negociaciones de paz, marco en el que la celebración de elecciones aparece públicamente como parte de una posible hoja de ruta. Europa Press subrayó en su reporte que la oficina de Zelenski, en conversaciones con Ukrinform, respondió con escepticismo a esas informaciones y se centró en la cuestión de la seguridad: “Si los rusos matan cada día, ¿cómo se pueden anunciar o considerar seriamente las elecciones en las próximas semanas?”, recogió la agencia ucraniana.

La posición oficial de Kiev enfatiza de manera reiterada que cualquier acuerdo de paz con Rusia, para tener validez, debe pasar por el Parlamento o por un referéndum. Algunas figuras políticas ucranianas alineadas con Zelenski han defendido en otros momentos la posibilidad de que un referéndum coincida con las elecciones presidenciales, como un modo de validar tanto la propuesta política como cualquier posible acuerdo.

Kallas, en ese sentido, sostuvo su postura apelando a la experiencia de los gobiernos europeos y a las disposiciones constitucionales que prohíben procesos electorales durante conflictos armados. Citada nuevamente por Europa Press, puntualizó que el escenario bélico no solo dificulta la realización de elecciones, sino que podría acentuar divisiones internas en un país atacado, debilitando la capacidad de concentración frente al adversario excepto si la defensa se mantiene como la prioridad única.

Tal como destacó el medio Financial Times, la urgencia por celebrar elecciones parece estar impulsada más por la agenda internacional que por una demanda interna genuina. El equilibrio entre la legitimidad institucional de Ucrania y la preservación de la seguridad en un entorno marcadamente hostil sigue planteando dilemas difíciles tanto para Kiev como para sus principales aliados. Según la información de Europa Press y otros medios consultados, tanto la oficina de Zelenski como representantes de la Unión Europea coinciden en colocar la seguridad de la población ucraniana como el elemento central antes de definir cualquier calendario electoral o proceso de referéndum sobre la paz.