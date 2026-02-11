Irán celebra aniversario de la revolución en tensión por las protestas y amenazas de EEUU

Jaime León

Teherán, 11 feb (EFE).- Irán celebró este miércoles el 47 aniversario de la Revolución Islámica en uno de sus momentos más bajos, tras la violencia contra las protestas en enero y en medio de las amenazas militares de Estados Unidos, que estudia el envío de un segundo portaaviones al golfo Pérsico.

Miles de personas se echaron a las calles en docenas de ciudades de todo el país entre gritos de “Muerte a Estados Unidos” y “Muerte a Trump” en unas marchas estatales con las que la República Islámica busca mostrar que cuenta con apoyo popular.

En la plaza Azadi de Teherán familias se fotografiaban frente a misiles iraníes y admiraban los restos de supuestos drones israelíes derribados en la guerra de junio entre Irán e Israel, en medio de banderas del país persa y retratos del líder supremo de Irán, Ali Jameneí.

Todo ello en un ambiente festivo en contraposición con los problemas que arrastra la República Islámica tras la muerte de miles de personas en la represión de las protestas, la amenaza de un ataque estadounidense, con una declinante economía y escasez de electricidad y agua.

“Irán seguirá resistiendo todas las amenazas como lo ha hecho durante todos estos 47 años”, dijo a EFE Taranom Abedi, secretaria de 35 años, quien participaba en la concentración en la plaza Azadi de Teherán por “amor” a Jameneí.

La mujer consideró que “Estados Unidos no logrará nada con amenazas, sanciones o agresiones” y sostuvo que las protestas que sacudieron el país en enero fueron un “complot” de Estados Unidos e Israel.

Javad, trabajador de 41 años de una oficina de correos, consideró que es probable que se produzca una guerra con Estados Unidos, pero aseguró no temerla.

“Estados Unidos solo alardea pero no es capaz de hacer nada contra nuestro país”, aseguró.

Irán lleva semanas en tensión por las amenazas de una intervención militar de Estados Unidos si no se cierra un acuerdo nuclear, unas advertencias que ha acompañado con el despliegue al golfo Pérsico del portaaviones USS Abraham Lincoln junto con su grupo de apoyo y ahora considera el envío de otro.

La amenaza de un conflicto ha disminuido tras la reanudación el viernes de negociaciones entre Irán y Estados Unidos, aunque les separan cuestiones como el nivel de enriquecimiento de uranio, el programa de misiles iraní y el apoyo a grupos regionales.

Hoy el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reiteró en un discurso en la plaza Azadi que su país no busca armas nucleares y aseguró que está listo para “para cualquier verificación” de su programa atómico.

El aniversario revolucionario llega tras las protestas que comenzaron el 28 de diciembre por la caída del rial en Teherán y que pronto se convirtieron en un movimiento ciudadano que pedía el fin de la República Islámica y que fue aplastado por una brutal represión.

El Gobierno iraní reconoce la muerte de 3.117 personas en unas protestas de las que culpa a Estados Unidos e Israel, pero la ONG HRA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 6.984 los fallecidos, si bien continúa verificando más de 11.600 posibles muertes, y estima unos 51.000 arrestos.

Pezeshkian llamó hoy a la unidad nacional tras la “herida” de las protestas que causaron “un gran dolor” y pidió disculpas a la población por los problemas a los que hace frente el país.

“Lamentablemente, los sucesos del 8 y 9 de enero causaron gran dolor en nuestro país y llevaron a nuestro querido pueblo a la muerte y al martirio”, dijo Pezeshkian en referencia a las dos jornadas en las que se produjeron la mayoría de las víctimas sin hacer referencia a la represión estatal que las causó.

“Servimos y serviremos a todos aquellos que resultaron afectados en este suceso”, aseguró el mandatario, que añadió que está “listo para escuchar la voz del pueblo”.

Una represión que muchos iraníes no están dispuestos a olvidar rápidamente, como se vio anoche cuando los fuegos artificiales en la capital para festejar el aniversario estuvieron acompañados de gritos desde las ventanas de “Muerte al dictador” en referencia a Jameneí. EFE

