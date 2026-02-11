Agencias

Expertos de la ONU acusan a autoridades migratorias de EEUU de asesinatos extrajudiciales

Ginebra, 11 feb (EFE).- El uso de fuerza letal por parte de la autoridad migratoria de EEUU en Minneapolis, donde dos ciudadanos fueron abatidos a quemarropa en enero, podría ser considerado asesinato extrajudicial, advirtieron este miércoles seis relatores de la ONU en un comunicado conjunto.

También constituiría privación arbitraria de la vida y otras graves violaciones del derecho internacional, agregaron los expertos, entre ellos los relatores de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales (Morris Tidball-Binz), libertad de reunión (Gina Romero) y tortura (Alice Jill Edwards).

Los expertos mostraron además preocupación por un patrón más amplio de graves abusos vinculados a la Operación "Metro Surge" por parte de agentes del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), supuestamente con el objetivo de detener y deportar a inmigrantes indocumentados en el Estado de Minnesota. EFE

