Exgobernantes del mundo ven con preocupación detalles de elección judicial en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 11 feb (EFE).- Una misión de exgobernantes del mundo expresó este miércoles en Guatemala su preocupación por algunas situaciones relacionadas a las elecciones de segundo grado que se llevan a cabo en el país centroamericano este semestre para determinar la integración de órganos fundamentales para el sistema de justicia.

La misión se encuentra en Guatemala en un viaje de tres días que concluyó hoy para observar los procesos eleccionarios que designarán a nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, además de un nuevo fiscal general a partir de mayo.

La comitiva está comandada por el expresidente de Costa Rica Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), e incluye también al exprimer ministro de Noruega, Kjell Magne Bondevik (1997-2000 y 2001-2005) y a Stefan Lofven, exprimer ministro de Suecia (2014-2021).

"Hemos visto cosas que nos preocupan. Muchas personas nos han dicho que a veces dudan en plantear sus opiniones porque temen que puedan recibir represalias", puntualizó Alvarado Quesada a EFE.

"Nos preocupa también que hay muchas personas en el exilio, ya sea periodistas, ambientalistas, exjueces o exfiscales que por sus posiciones han recibido presiones o se han visto criminalizadas", añadió.

La misión de observación es organizada e impulsada por el Instituto para el Clima, la Democracia e Inclusión (CDI), con el respaldo de la organización Club de Madrid.

"Estas elecciones son claves", recalcó el expresidente costarricense y advirtió que "la gran disputa que esta sociedad (guatemalteca) tiene está en los sistemas de administración de justicia y en quiénes lo controlan".

Las elecciones judiciales en cuestión definirán a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a cargo de los comicios del próximo año, y también a los nuevos abogados integrantes de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país centroamericano.

También se definirá en este semestre al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (Fiscalía) en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por múltiples acusaciones de corrupción al frente de la entidad.

Por su parte, Stefan Lofven, exprimer ministro de Suecia, explicó a EFE que para Guatemala estas elecciones judiciales son "una gran oportunidad para escoger el camino correcto" pero "también de un gran riesgo" si se avanza por la ruta equivocada.

Los ex gobernantes aprovecharon su viaje a Guatemala para visitar al periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde hace casi cuatro años sin cargos probados en su contra y considerado un "preso político", según organizaciones internacionales.

"Vemos la situación como algo lamentable", expuso Alvarado Quesada, quien añadió que "para la comunidad internacional es bueno profundizarlo porque muchas veces no se comprende cómo en un país donde hay un Poder Ejecutivo electo democráticamente algo así puede estar pasando".

Los ex gobernantes también visitaron en prisión a los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes están presos desde abril sin cargos probados. Ambos son miembros de la organización 48 cantones de Totonicapán, una comunidad indígena que defendió en 2023 los resultados electorales ante los intentos de Porras Argueta y la Fiscalía por revocar el triunfo en las urnas del presidente, Bernardo Arévalo de León.

El Club de Madrid, a cargo en conjunto de la organización de la visita, es un conglomerado con más de un centenar de expresidentes y ex primeros ministros del planeta, cuyo objetivo es fortalecer la democracia a nivel mundial.

Por su parte, el Instituto para el Clima, la Democracia e Inclusión es una entidad que se autodenomina como no partidista y que busca la protección del planeta y la expansión de la democracia.