El sonido femenino de 'Sirat' convierte la experiencia en viaje emocional hacia los Óscar

Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 11 feb (EFE).- El sonido de 'Sirat' no se limita a acompañar la imagen: construye un viaje emocional que ha llevado a sus responsables, las españolas Laia Casanovas, Yasmina Praderas y Amanda Villavieja, hasta la carrera por el Óscar, donde celebran no solo la nominación, sino también el espacio que las mujeres han ganado en una especialidad históricamente dominada por hombres.

"Estamos muy contentas de conocer otros profesionales del cine, esta siendo una experiencia brutal", respondió a EFE Praderas tras vivir su primer Luncheon de los Óscar, el tradicional encuentro de todos los nominados a la próxima edición de los premios.

Casanovas y Praderas trabajaron en el diseño de sonido de la película española 'Sirat', de Oliver Laxe, que también aspira a alzarse con la estatuilla a mejor película internacional.

Aunque se trata de una producción más pequeña, sus nombres figuran entre los más destacados de la industria, al competir con los sonidistas de algunos de los filmes más taquilleros del año, como 'F1', 'Sinners', 'Frankenstein' y 'One Battle After Another'.

La cinta, que sigue a un padre y a su hijo en la búsqueda de su hija en el desierto marroquí, ha cosechado reconocimiento en premios internacionales desde sus nominaciones a los Critics Choice Awards y a los Globos de Oro y, aunque no se alzó con galardones, mantiene la expectativa de cara a los BAFTA (22 de febrero), los Goya (28 de febrero) y, finalmente, al Óscar el 15 de marzo.

El recibimiento en Estados Unidos ha sido sorprendente para Casanovas, quien acompañó a Laxe en algunas proyecciones de la cinta antes del anuncio de las nominaciones de la Academia de Hollywood en enero.

"Estamos sintiendo el cariño de la industria", aseguró a EFE. "La gente nos dice mucho que esta película jamás se hubiera podido hacer en EE.UU., y nosotros decimos que en España tampoco se hubiera podido hacer, es muy única y conecta mucho con el publico desde que es una experiencia emocional".

Para Praderas, la razón por la que 'Sirat' ha podido conectar tanto con el público tiene que ver con el trabajo introspectivo que genera en quien la ve.

"('Sirat') te permite hacer un viaje hacia dentro y eso es muy interesante porque al final hay gente que la puede entender más, o la puede entender menos, pero de alguna manera quedas impactada y te lleva a lugares y a reflexiones que a lo mejor en cualquier otro proyecto no lo encuentras de una manera tan impactante", apuntó.

Esa experiencia emocional, explica, está profundamente sostenida por el diseño sonoro de la película, donde la banda sonora, con el trabajo del francés Kangding Ray, también cobra un papel destacado especialmente en las primeras escenas que suceden en una rave, que marcan el inicio del viaje sensorial y emocional de los personajes.

"La música y el sonido establecen un diálogo constante, la música te coloca en un estado emocional y el sonido te va narrando y llevando a ese sitio", detalló Casanovas, que trabajó de forma paralela con el compositor, cada uno con su propio espacio creativo.

Además, Praderas asegura que Laxe priorizó la vibración emocional a la hora de abordar el tratamiento sonoro, por encima del virtuosismo técnico.

"No trabajábamos tanto el diálogo desde lo técnico; fue una búsqueda constante, probando qué sonidos nos pegaban más a la tierra y al proceso de los personajes", explicó.

Desde su perspectiva, su nominación al Óscar también pone de relieve los avances que ha experimentado el sector del sonido en España para las mujeres, gracias a la normativa vigente en los últimos años que busca potenciar su presencia en puestos de responsabilidad.

"Ya no es como 'la chica del estudio', que siempre había como una, si es que la había. Creo que esto está cambiando y cada vez somos más", aseguró Casanovas.

"Hay un techo que a veces no nos permite, y gracias a esto, (las normativas) nos ha permitido dar un paso más y empezar a asumir puestos de responsabilidad y por lo tanto, empezar a visibilizarnos en proyectos que pueden ser más grandes", añadió Praderas.

Los ganadores a la 98ª edición de los Óscar se darán a conocer el 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, en una gala en la que 'Sinners' llega como la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas, seguida de 'One Battle After Another', que aspira a 13 galardones. EFE

