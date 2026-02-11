El peso cubano cae en el mercado informal hasta los 500 por dólar, un mínimo histórico

La Habana, 11 feb (EFE).- El peso cubano marcó este martes un mínimo histórico en el mercado informal al depreciarse hasta las 500 unidades por dólar estadounidense, en medio de las crecientes presiones de Washington sobre la isla.

El indicador de referencia del mercado informal, el que publica diariamente el medio independiente El Toque, alcanzó esta marca tras un descenso del 15 % del valor relativo de la moneda cubana frente al billete verde en lo que va de año.

El asedio petrolero que ha establecido Washington sobre Cuba ha generado una intensa incertidumbre en la isla, que se encontraba ya en una profunda crisis económica desde hacía seis años con escasez de bienes básicos, elevada inflación, derrumbe de la producción y prolongados apagones diarios. EFE