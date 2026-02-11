El Parlamento Europeo aprueba el informe intermedio sobre el acuerdo de asociación con Andorra

Las cifras de apoyo reflejan una tendencia sostenida en el Parlamento Europeo hacia la consolidación de alianzas con microestados vecinos, y el reciente informe intermedio sobre el acuerdo de asociación entre la Unión Europea, Andorra y San Marino recibió 552 votos a favor, 24 en contra y 75 abstenciones en la sesión plenaria de este miércoles. Según informó el gobierno andorrano en un comunicado, este resultado marca un paso relevante en el proceso hacia una cooperación más profunda entre los Veintisiete y los dos países de pequeño tamaño, lo que permitiría un acceso progresivo de Andorra y San Marino al mercado interior europeo.

El medio detalló que el informe aprobado en el pleno había contado ya con un aval inicial en el Comité de Asuntos Exteriores (AFET), que lo votó con 56 votos favorables, 3 en contra y 5 abstenciones. Esta tendencia, según el Ejecutivo andorrano y los datos publicados, evidencia un consenso transversal entre la gran mayoría de los grupos parlamentarios de la Eurocámara. El trámite parlamentario representa así una confirmación del mensaje emitido por el AFET, que ya había destacado la importancia estratégica de fortalecer los lazos bilaterales.

Durante el debate, Zeljana Zovko, ponente del informe y miembro del Parlamento Europeo, señaló que el acuerdo de asociación negociado es el más integral que la Unión Europea ha alcanzado con países externos hasta la fecha. Destacó que los términos del acuerdo abren una cooperación más allá del ámbito estrictamente económico, incorporando aspectos políticos y de integración regulatoria que abarcan múltiples sectores. Zovko afirmó que tanto Andorra como San Marino comparten valores democráticos y un compromiso persistente con el multilateralismo, lo que facilita la convergencia en políticas y estándares.

De acuerdo con la información proporcionada por el gobierno andorrano y recogida por el medio, el acuerdo reconoce el alineamiento de ambos estados con la política exterior y de seguridad común (PESC) de la Unión Europea, incluidas las medidas restrictivas adoptadas en contextos internacionales. Esta sincronización política es indicativa, según planteó Zovko, de una madurez política y de una apuesta estratégica por una integración más estrecha con las estructuras y objetivos de la UE.

El análisis del informe aprobado concluye que el acuerdo ofrece beneficios recíprocos. Para Andorra y San Marino, posibilita una incorporación gradual en el mercado único de la Unión Europea, con un nivel de participación comparado al del Espacio Económico Europeo, sin perder de vista las particularidades inherentes a los estados de menos extensión territorial. Tal como resaltó el gobierno andorrano en su comunicado, los intereses comunes y los valores compartidos constituyen la base para una cooperación que busca fomentar la prosperidad y la estabilidad, aspectos remarcados en un contexto internacional en proceso de cambio geopolítico.

Según publicó el medio, el proceso de consentimiento marca el papel determinante del Parlamento Europeo en los acuerdos internacionales. Aunque la Comisión Europea y el Consejo son responsables de las negociaciones, el Parlamento debe aprobar el texto para su futura entrada en vigor. El procedimiento establece así que, tras el visto bueno a este informe intermedio, el Consejo deberá autorizar formalmente la firma del acuerdo, seguida por la firma de la Comisión. Una vez finalizados estos pasos, la Eurocámara realizará un voto final de consentimiento en sesión plenaria.

El gobierno andorrano valoró que la votación favorable envía una señal política contundente sobre la voluntad europea de profundizar la integración con sus vecinos próximos, elemento fundamental en la política regional y de vecindad de la UE. La progresión de este proceso legislativo refuerza la perspectiva de cooperación política, comercial y social, y queda a la espera de los próximos hitos institucionales que permitirán la entrada en vigor del acuerdo, según consignó el gobierno de Andorra y el medio en sus reportes oficiales.