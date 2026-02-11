El Cervantes en EE.UU y la RAE reconocen la labor de Bad Bunny difundiendo el español: "Lo defiende sin complejos"

Bad Bunny interpretó prácticamente todo su espectáculo en español durante el descanso de la Super Bowl en San Francisco, hecho que, según expertos lingüísticos, posee una dimensión simbólica y sociolingüística decisiva al tratarse de la primera vez que la lengua española ocupa ese espacio en el evento deportivo de máxima audiencia en Estados Unidos. La noticia principal, de acuerdo a lo informado por Europa Press, gira en torno al reconocimiento otorgado al artista por parte del Instituto Cervantes en Estados Unidos y la Real Academia Española (RAE), que han valorado de forma positiva su contribución a la promoción y defensa del idioma español en un contexto culturalmente relevante.

Según detalló Europa Press, Javier Muñoz-Basols, director del Instituto Cervantes de Los Ángeles, señaló que la actuación del puertorriqueño trasciende cualquier momento puntual y marca lo que describió como una etapa de normalización y consolidación del idioma español en Estados Unidos. Muñoz-Basols destacó que fenómenos culturales de masas como la presencia de Bad Bunny en la Super Bowl propician que la lengua se integre plenamente en la cultura popular del país, ya que “el español se ve, se oye, se siente y, por primera vez, se canta” ante la que fue la mayor audiencia en la historia de este evento, cifrada en 135,4 millones de espectadores según cifras de Univisión.

El director del Cervantes en esa ciudad norteamericana subrayó, en declaraciones recogidas por Europa Press, que Bad Bunny utiliza el idioma con naturalidad y creatividad, manteniendo los rasgos del español caribeño y logrando conectar con públicos de orígenes muy diversos, independientemente de si hablan o no español. Muñoz-Basols consideró que el artista asocia el español “con la creatividad, el prestigio cultural y la innovación”, y apuntó que este tipo de iniciativas resultan especialmente relevantes en un contexto donde el ochenta y cinco por ciento de los adultos latinos estima esencial que las próximas generaciones sigan hablando español en ese país.

Por su parte, fuentes de la RAE señalaron a Europa Press que en el marco del ambiente gubernamental que consideran hostil hacia el español en la actualidad en Estados Unidos, resultan especialmente valiosas todas las acciones que conduzcan a una defensa del idioma. Estas mismas fuentes abordaron el impacto de fenómenos musicales y culturales en la sociedad, y mencionaron que la música de Bad Bunny es representativa de la penetración que la canción popular ha ejercido históricamente y sigue manifestando en la sociedad estadounidense. Para la RAE, la reciente actuación en la Super Bowl supuso una “magnífica ocasión” para visibilizar la lengua y la cultura en español ante una audiencia global.

Europa Press también informó que, en este contexto, el antiguo presidente Donald Trump expresó su desacuerdo con la actuación del artista, la cual calificó como “uno de los peores espectáculos de la historia”, argumentando que le parecía una “afrenta” a la grandeza y los estándares de éxito y creatividad estadounidenses. Trump manifestó que el idioma empleado y la puesta en escena no representaban sus valores, y afirmó que el público no comprendía el contenido por estar en español.

Tras el evento, de acuerdo con lo consignado por Europa Press, se registró un aumento en la demanda de actividades y plataformas de aprendizaje del español, sobre todo entre los jóvenes estadounidenses. El director del Cervantes en Los Ángeles explicó que este tipo de interés sigue un patrón observado en fenómenos culturales previos, citando el impacto del K-pop coreano en el estudio de idiomas. Remarcó que la música actúa como una “puerta de entrada poderosa” para el interés lingüístico, fenómeno que estimula el aprendizaje del idioma español, intensificado por exposiciones mediáticas como la reciente actuación en la Super Bowl.

El mismo Muñoz-Basols añadió que la presencia del español como lengua de expresión pública y artística en un evento de ese alcance no sólo representa un hito mediático, sino que contribuye a consolidar la identidad cultural del idioma como elemento integrado en la sociedad estadounidense. Esto cobra especial relevancia considerando el contexto sociopolítico y el hecho de que Puerto Rico, tierra natal de Bad Bunny, ha formado parte de Estados Unidos durante más de 120 años, lo cual dota de un componente simbólico adicional al uso del español en este tipo de plataformas.

La actuación tuvo como telón de fondo la victoria de los Seattle Seahawks frente a los New England Patriots, pero la visibilidad y controversia en torno a la lengua española, destacada tanto por instituciones lingüísticas como por sectores políticos, reflejó el alcance e impacto cultural del evento y de la decisión del artista de mantener su identidad lingüística en uno de los mayores escaparates mediáticos de Estados Unidos. Europa Press expuso, a partir del testimonio de expertos, que la relación entre cultura y aprendizaje de lenguas se ve reforzada por la visibilidad del español en acontecimientos de masas, lo que puede incidir positivamente en la percepción social y educativa del idioma en el país norteamericano.