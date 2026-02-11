El canciller argentino entrega a León XIV una invitación de Milei para visitar el país

Ciudad del Vaticano, 11 feb (EFE).- El canciller argentino, Pablo Quirno, entregó este miércoles en el Vaticano al papa León XIV una carta de invitación firmada por el presidente argentino, Javier Milei, para que visite el país.

Así lo informó el ministro a través de su cuenta en la red social X, donde añadió que reafirmó al pontífice "la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos".

Junto al mensaje, Quirno compartió una fotografía del encuentro en el Aula Pablo VI al término de la tradicional audiencia general de los miércoles que el papa encabeza cada semana, momento en el que se hizo entrega del documento.

"Esta iniciativa se inscribe en el excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre Argentina y la Santa Sede, que se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia de valores fundamentales", precisó la Cancillería argentina en un comunicado.

Quirno se encuentra en Italia en la primera etapa de un viaje que lo llevará el viernes a Múnich para participar en la 62 edición de la Conferencia de Seguridad.

Además de la audiencia del papa esta mañana, el canciller se reunió el martes con su homólogo italiano, Antonio Tajani, con quien reafirmó el compromiso de reforzar la alianza estratégica bilateral y con quien conversó sobre temas internacionales como la transición en Venezuela y la situación de Cuba. EFE

(vídeo)