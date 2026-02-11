El Brent supera los 70 dólares ante nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán

Londres, 11 feb (EFE).- El barril de petróleo Brent para entrega en abril superó este miércoles momentáneamente los 70 dólares en el mercado de futuros de Londres, impulsado por el temor a interrupciones del suministro tras el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cotizó a 70,68 dólares a las 2:35 GMT, un 2,73 % más que al cierre de la sesión anterior, para después moderar su ascenso y situarse en 69,78 dólares a las 16 GMT.

El Brent regresó a la senda alcista, tras una caída el martes, después de que Irán, cuarto mayor productor de la OPEP, advirtiera de que no negociará su programa de misiles balísticos con Estados Unidos y que cualquier ataque de ese país será considerado el inicio de un conflicto regional.

Los inversores sopesaron además un informe del Instituto Americano del Petróleo (API), que estimó un aumento de 13,4 millones de barriles en los inventarios de crudo en EE.UU., un dato que el mercado interpreta como indicio de posibles incrementos en la demanda.

Por otra parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, el grupo OPEP+, indicó que en enero redujo la producción a 42,45 millones de barriles diarios, 439.000 menos que en diciembre, reforzando los temores sobre la suficiencia del suministro frente a la demanda global. EFE