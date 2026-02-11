Dinamarca y Groenlandia ven la misión de la OTAN en el Ártico como un buen primer paso

Berlín, 11 feb (EFE).- Dinamarca y Groenlandia saludaron este miércoles como primer paso concreto el lanzamiento de la misión 'Centinela del Ártico' de la OTAN en el Ártico y el Alto Norte tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con el control del territorio danés autónomo con el argumento de las supuestas amenazas rusas y chinas en la región.

"Me alegra el amplio respaldo de los aliados de la OTAN para fortalecer la presencia militar en el Ártico", dijo en un comunicado el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen.

"Debemos mantener el impulso para asegurar que el Ártico esté reflejado en los planes y ejercicios de la OTAN a largo plazo", subrayó.

Poulsen aseguró que Dinamarca, en estrecha coordinación con el Gobierno de Groenlandia (Naalakkersuisut) y las Islas Feroe (archipiélago autónomo danés), "contribuirá de manera significativa" a la misión, la cual "asegura una disuasión equilibrada y oportuna en la región", afirmó.

El jefe de las Fuerzas Armadas danesas, Michael Wiggers Hyldgaard, señaló por su parte que cuando el ejercicio 'Arctic Endurance', liderado por Dinamarca, se integre en 'Centinela del Ártico' de la OTAN habrá un refuerzo significativo del flanco norte de la OTAN y del reino.

La titular de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, también sostuvo que se trata de un buen primer paso hacia una presencia más permanente de la OTAN en el Ártico.

"El Ártico está cambiando y es crucial colaborar con nuestros aliados de la OTAN para fortalecer la defensa y la seguridad en la región", dijo en el mismo comunicado, donde recalcó que el Naalakkersuisut "se involucra de manera significativa en el trabajo de la OTAN con el objetivo de mantener la paz y la estabilidad en el Ártico y el Atlántico Norte".

"El primer paso es 'Centinela del Ártico', tras lo cual apuntaremos a una presencia de la OTAN más permanente y equilibrada", recalcó la política groenlandesa.

El lanzamiento de la misión de la Alianza Atlántica se produce después de que Dinamarca y Groenlandia exigieran una presencia más permanente de la organización transatlántica en la región en un intento de apaciguar a Trump.

El líder republicano estadounidense llegó a amenazar con hacerse con la isla ártica "como sea" y hasta su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos a finales de enero no descartó la fuerza.

En la estación alpina suiza fue donde Trump llegó a un preacuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre el reforzamiento de la seguridad en el Ártico con una mayor implicación europea, mientras que en paralelo un equipo negociador de Dinamarca y Groenlandia mantienen conversaciones en un grupo de trabajo con EE.UU. para buscar soluciones a las preocupaciones del mandatario. EFE