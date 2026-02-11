Agencias

Cucurella pasará pruebas por unas molestias en los isquiotibiales

Guardar

Londres, 11 feb (EFE).- El español Marc Cucurella, jugador del Chelsea, pasará pruebas por unas molestias en los isquiotibiales.

El lateral español se marchó sustituido al descanso en el empate a dos de este martes contra el Leeds United y Liam Rosenior, técnico de los 'Blues', confirmó que no fue un cambio táctico.

"Al descanso sintió algo en el isquiotibial. No ha sido un cambio táctico, ha sido uno forzado", dijo el entrenador inglés.

"Mañana pasará pruebas y descubriremos si estará disponible para el próximo partido", añadió Rosenior.

Cucurella ha sido uno de los jugadores indispensables tanto para Enzo Maresca como para Rosenior y esta temporada ha disputado 35 partidos.

El Chelsea juega este viernes en FA Cup contra el Hull City por lo que lo más probable es que el español descanse para no forzar.

Temas Relacionados

EFEdeportistasLiga inglesapartidos

Últimas Noticias

Eguibar: "El oro es factible, lo hemos demostrado otras veces"

Infobae

Microsoft actualiza los certificados de arranque seguro en Windows antes de que caduquen en junio

Microsoft actualiza los certificados de

La Iglesia recibe 17 nuevas solicitudes de reparación de víctimas de abusos sexuales en el último mes

Un incremento reciente en las peticiones de resarcimiento por parte de afectados por delitos sexuales en entornos vinculados al clero coincide con la entrada en vigor de un nuevo acuerdo entre autoridades estatales y organismos eclesiásticos en España

La Iglesia recibe 17 nuevas

Liberan a persona detenida en EEUU por desaparición de la madre de una popular periodista

Infobae

Isabel Pantoja podría volver a prisión por su millonaria deuda con Hacienda

Isabel Pantoja podría volver a