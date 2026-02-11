Cucurella pasará pruebas por unas molestias en los isquiotibiales

Londres, 11 feb (EFE).- El español Marc Cucurella, jugador del Chelsea, pasará pruebas por unas molestias en los isquiotibiales.

El lateral español se marchó sustituido al descanso en el empate a dos de este martes contra el Leeds United y Liam Rosenior, técnico de los 'Blues', confirmó que no fue un cambio táctico.

"Al descanso sintió algo en el isquiotibial. No ha sido un cambio táctico, ha sido uno forzado", dijo el entrenador inglés.

"Mañana pasará pruebas y descubriremos si estará disponible para el próximo partido", añadió Rosenior.

Cucurella ha sido uno de los jugadores indispensables tanto para Enzo Maresca como para Rosenior y esta temporada ha disputado 35 partidos.

El Chelsea juega este viernes en FA Cup contra el Hull City por lo que lo más probable es que el español descanse para no forzar.