Crónica del Paris FC - Real Madrid, 2-3

El Real Madrid superó (2-3) al Paris FC este miércoles en la ida del 'playoff' de la Champions Femenina a pesar de empezar por debajo en el marcador, un paso adelante a confirmar en el Alfredo di Stéfano dentro de siete días para meterse en unos cuartos de final donde espera el Barça.

Las de Pau Quesada tuvieron que dar por buena la victoria con mínima renta para la vuelta en casa, aunque perdonaron un resultado, mejor por el 2-3 de Maeline Mendy en el minuto 89. Las blancas reaccionaron bien para ganar por primera vez al Paris FC al cuarto intento y acercaron la opción de Clásico en Europa.

El frío, la lluvia y el 0-1 de las galas a los diez minutos dejaron un feo escenario para las blancas en el Charléty de la capital gala. Kaja Korosec cazó un balón de saque de esquina mal defendido por las visitantes y fusiló a Misa Rodríguez en la primera ocasión de las locales. La cuenta pendiente contra el Paris FC creció en el equipo español, pero las de Quesada reaccionaron.

El Real Madrid tuvo más balón, pasó a jugar en campo contrario muchos minutos y encontró continua profundidad por la banda izquierda. Yasmim, Linda Caicedo y Athenea, que cambió de posición buscando terminar con la resistencia gala, generaron mucho peligro sin atinar en el último pase o en el remate.

Sin embargo, el empate parecía cuestión de tiempo y la fortuna dejó de ser esquiva para las blancas con el remate al poste de Sara Däbritz, que cazó Caroline Weir para el 1-1 en el minuto 39. Las de Quesada mantuvieron la vista en la meta rival y Athenea hizo el 1-2 antes del descanso con una progresión sin freno junto a Caicedo.

La reanudación mantuvo la línea ofensiva de las visitantes, aunque la defensa gala se esmeró algo más. Naomie Feller se sumó a las acciones arriba de un Madrid que vio esfumarse un penalti a favor por la revisión del VAR. Pasada la hora de encuentro y por debajo en el marcador, las locales sintieron la obligación de ir a por más, y con los cambios rondaron la meta de Misa.

Klaudia Jedlinska la tuvo con peligro, pero el paso al frente del Paris FC descuidó mucho su retaguardia. Las de Quesada se plantaron en área rival sin necesidad de combinar, balones largos incluso de Misa, quien se convirtió en asistente de Linda Caicedo en el 1-3. Con todo, el Madrid no guardó el golpe a la eliminatoria, y el 2-3 al final deja suspense y aún en el aire ese posible Clásico.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PARIS FC, 2 - REAL MADRID, 3. (1-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

PARIS FC:: Chavas; N'Dongala (Haheim, min.83), Ould Hocine, Greboval (Sylla, min.83), Bogaert; Picard (Mendy, min.72), Korosec, Clara Mateo, Garbino (Liaigre, min.59), Le Moguédec; Azzaro (Jedlinska, min.72).

REAL MADRID: Misa; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Yasmim; Weir (Toletti, min.71), Däbritz, Angeldahl; Athenea, Linda Caicedo y Feller.

--GOLES:

1 - 0, min.10, Korosec.

1 - 1, min.39, Weir.

1 - 2, min.45, Athenea.

1 - 3, min.83, Caicedo.

2 - 3, min.89, Mendy.

--ÁRBITRA: Ivana Martincic (CRO). Amonestó a N'Dongala (min.30) y Mateo (min.48) por parte del Paris FC. Y a Caicedo (min.17), Angeldal (min.63), Yasmim (min.77) y Feller (min.94) en el Madrid.

--ESTADIO: Charléty.