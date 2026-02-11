Barbados comienza a votar por un nuevo Gobierno con Mia Mottley como favorita

Bridgetown, 12 feb (EFE).- Más de 270.000 barbadenses comenzaron este miércoles a emitir su voto para elegir un nuevo Gobierno, en unos comicios en los que parten como favoritos para revalidar por un tercer mandato la primera ministra Mia Mottley y su Partido Laborista de Barbados (BLP, en inglés).

Un total de seis partidos políticos, así como candidatos independientes, se enfrentan por el control de los 30 escaños del Parlamento en esta cita electoral, que es una lucha directa entre las dos colectividades más antiguas del país: el BLP y el opositor Partido Laborista Democrático (DLP).

Cuando los colegios electorales abrieron a las 6:00 hora local (10:00 GMT) en la capital Bridgetown, entre nuevas medidas de seguridad para garantizar el voto secreto, ya se habían formado largas filas, según pudo constatar EFE.

Una votante, cuyo nombre de pila es Linda, elogió a las autoridades poco después de emitir su voto por hacer la experiencia más segura en esta ocasión.

En estas elecciones, se han reubicado las cabinas de votación para que los votantes estén de espaldas a los presidentes de mesa lo que, según dijo a EFE Linda, "ayuda sin duda a fortalecer el voto secreto".

Su opinión era compartida por otros electores, que apoyaron asimismo la decisión de confiscar teléfonos, relojes y bolígrafos inteligentes durante la votación en este país insular caribeño.

Las preocupaciones sobre el secreto del voto no son nuevas. Durante las elecciones generales de 2013, un votante fue arrestado tras tomar una foto de su papeleta marcada con su teléfono inteligente, entre acusaciones de que algunas personas pagaban a otras para obtener pruebas de su voto.

En esta ocasión, también hubo alguna controversia. Un hombre de 27 años compareció en los tribunales y fue puesto en libertad bajo fianza tras declararse culpable de publicar en redes sociales un video falso en el que afirmaba haber recibido dinero en efectivo de un candidato del gobernante BLP.

Ante los temores por experiencias pasadas, estas elecciones están siendo supervisadas por primera vez en la historia política de Barbados por grupos de observadores internacionales de la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Commonwealth.

Mottley, la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de Gobierno en Barbados, afirmó que invitó a los observadores para preservar "la larga reputación del país de democracia e integridad".

En su último mitin anoche, la primera ministra declaró a los simpatizantes del BLP que "no habrá arrogancia" en el partido, que ha ganado los 30 escaños del Parlamento en las dos últimas elecciones, una hazaña nunca lograda antes por ningún partido.

Por su parte, el DLP, liderado por Ralph Thorne, pidió a los votantes "hacer oír su voz" en las urnas con el objetivo de "restablecer el equilibrio" en el país.

Tanto Mottley como Thorne confían en la victoria en las elecciones generales pero, según los analistas, la primera ministra tiene más oportunidades, aunque quizá no consiga una tercera mayoría tan abrumadora.

A la oposición le puede perjudicar la división del voto, debido a la presencia en la contienda de otros partidos, para un total de 96 candidatos, un récord en las elecciones del país.

Barbados se independizó del Reino Unido en 1966 y se convirtió en una república parlamentaria el 30 de noviembre de 2021, rompiendo sus lazos con la monarquía británica. EFE