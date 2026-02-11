(AMP) Unos 8.000 agricultores y ganaderos con 500 tractores toman Madrid contra la futura PAC y Mercosur

Durante la movilización, los organizadores subrayaron que los efectos de los acuerdos comerciales internacionales y de la actual Política Agrícola Común de la Unión Europea alcanzan a toda la ciudadanía, no solo al sector primario, ya que ponen en riesgo la calidad y seguridad de los alimentos. Según reportó Europa Press, miles de agricultores y ganaderos, alrededor de 8.000 según la cifra de los convocantes, junto con unos 500 tractores, participaron en una marcha de protesta sobre el recorrido que atravesó puntos emblemáticos del centro de Madrid para exigir cambios frente a políticas y tratados internacionales que consideran amenazan su viabilidad económica y la continuidad de las explotaciones.

De acuerdo con Europa Press, la manifestación, organizada por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos junto a la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), congregó a productores de diversas regiones del país. Varios cientos de tractores, cifra finalmente inferior a la inicialmente prevista pero coincidente con los máximos permitidos por la Delegación del Gobierno, avanzaron hacia la Plaza de Colón a primera hora de la mañana, bajo condiciones meteorológicas adversas, para culminar la protesta en las proximidades del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El trayecto, que recorrió arterias como el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado, estuvo acompañado de constantes consignas y pancartas reclamando “En defensa del campo que alimenta a Europa” y denunciando tanto la reducción de las ayudas de la PAC como el impacto del acuerdo comercial UE-Mercosur.

Durante la jornada, Europa Press consignó la presencia de carteles donde podían leerse mensajes como “Mercosur y Recortes PAC nuestra ruina”, “El campo no se vende, se defiende”, y “Si el campo no produce, la ciudad no come”, reflejando la percepción de que la supervivencia de la agricultura española se encuentra amenazada por decisiones políticas que, afirman, favorecen a la competencia exterior y encarecen el acceso de los consumidores a productos nacionales. Los manifestantes señalaron también el incremento de los costes de producción, agudizado por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, así como por el alza continuada en los insumos, lo cual a su juicio impide competir en igualdad de condiciones frente a importaciones de países sudamericanos.

Las fuentes consultadas por Europa Press precisaron que la protesta reunió a grupos procedentes de múltiples localidades de la Comunidad de Madrid y provincias limítrofes, como Guadalajara y Segovia. La representación de los manifestantes estuvo reforzada por la llegada de 56 autobuses, junto a las columnas que se habían formado en localidades como Torrejón de la Calzada, Robregordo y Arganda del Rey. Alrededor de las 12.00 horas, el departamento que dirige Francisco Martín contabilizaba unos 2.500 manifestantes en la Plaza de Colón, esperando el inicio oficial de la tractorada.

La marcha estuvo marcada por la tardanza en la llegada de los tractores a la Plaza de Colón, lo que retrasó el avance previsto hasta las 12.30 horas, y produjo la división de la manifestación en varios tramos. El recorrido incluyó las inmediaciones de la sede del Partido Popular en la calle Génova, donde se escucharon proclamas dirigidas tanto al PP como al PSOE, denunciando lo que los protestantes consideran falta de defensa del sector primario por parte de ambos partidos. Varias pancartas y lemas criticaron abiertamente la posición de las formaciones políticas al considerar que las medidas adoptadas desde Bruselas y Madrid ponen en situación insostenible a los productores nacionales.

Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, destacó en declaraciones recogidas por Europa Press que el objetivo de visibilizar la protesta mediante la entrada de 500 tractores en Madrid se cumplió, con la finalidad de presionar a las autoridades y reclamar que los representantes políticos actúen en defensa del sector. Cortés subrayó la importancia de que los partidos mayoritarios den respuesta a las demandas trasladadas desde el sector agropecuario: “Tenemos unos partidos políticos que no nos defienden”, indicó, al tiempo que criticó la ausencia de una acción conjunta con otras asociaciones agrarias. Europa Press detalló también que Cortés instó a la unidad del conjunto del sector frente a las consecuencias de los tratados internacionales, y aprovechó para advertir sobre los posibles riesgos para la salud pública derivados de una relajación de los estándares alimentarios con la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur: “Hoy, si vamos a comprar un filete de ternera, sabemos que ese filete es sano, pero a partir del año que viene, si se firma este acuerdo, ese filete de ternera podrá estar hormonado”.

El presidente de Unaspi, Miguel Ángel Aguilera, resaltó ante Europa Press que la protesta tenía como principal finalidad trasladar a los responsables políticos el mensaje de que las políticas comunitarias, la Agenda 2030 y, especialmente, el acuerdo con Mercosur pueden suponer un punto de no retorno para el trabajo de los agricultores y ganaderos españoles. Aguilera insistió en que las consecuencias alcanzan directamente a la sociedad, no solo a los trabajadores del campo, puesto que impactan también en los consumidores y en la cadena de abastecimiento de alimentos.

Durante el avance de la tractorada se corearon cánticos e insultos hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras la marcha permanecía bajo control policial. Las consignas también incluyeron llamamientos a la dimisión del ministro de Agricultura, Luis Planas, así como referencias a la imposibilidad de los jóvenes de incorporarse al relevo generacional ante un contexto económico adverso. Entre otras demandas, los manifestantes exigieron mayor agilidad en la actualización de los protocolos de sanidad animal y denunciaron que la ley de la cadena alimentaria resulta ineficaz para garantizar precios justos.

Europa Press consignó que la falta de rentabilidad, acentuada por la diferencia entre los precios en origen y los precios al consumidor final, seguido de la presión de la industria y la distribución, han provocado un descenso en la motivación para mantener la actividad agraria. Sumado a ello, los recortes previstos en la PAC y la afirmación de que esta política podría desaparecer, refuerzan la percepción de que el sector pierde competitividad frente a terceros países cuyas legislaciones permiten producir con normativas menos exigentes.

Durante la movilización, el despliegue de seguridad fue significativo: más de 1.000 agentes de policía nacional, junto a 800 guardias civiles y efectivos de las policías locales, acompañaron la marcha y los controles en los municipios aledaños, con el objetivo de garantizar el desarrollo pacífico de la jornada y la protección tanto de los manifestantes como de los ciudadanos. Europa Press también informó sobre incidentes puntuales relacionados con el retraso en la formación de la caravana de tractores, pero no se registraron altercados de gravedad.

La protesta de los agricultores y ganaderos de este miércoles, recogida por Europa Press, representa uno de los mayores actos de presión del sector primario español frente a decisiones políticas que consideran ponen en riesgo la capacidad de las explotaciones familiares para sobrevivir, y acerca la problemática agraria al centro del debate público nacional y europeo. La posibilidad de futuras movilizaciones queda abierta si no se producen modificaciones en las políticas señaladas por las organizaciones convocantes como determinantes para la supervivencia del sector y la garantía de abastecimiento alimentario en manos de productores nacionales.