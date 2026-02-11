Al menos un muerto en un tiroteo en un colegio del suroeste de Rusia

Al menos una persona ha muerto y otras tres resultaron heridas este miércoles después de que un estudiante abriera fuego en un colegio de la ciudad rusa de Anapa, en la región de Krasnodar, situada en el suroeste del país, según han informado las autoridades rusas.

El gobernador de la región, Veniamin Kondratiev, ha indicado en su cuenta de Telegram que de momento hay un fallecido, y ha confirmado que se trata de un guardia de seguridad del centro educativo, que "reaccionó con rapidez y avisó a las fuerzas del orden" de lo que sucedía.

Asimismo, ha explicado que varias ambulancias se encuentran ya en el lugar de los hechos, mientras que "todos los centros médicos de Anapa han recibido un aviso y están preparados para recibir a las víctimas".

Informaciones preliminares apuntan a que tres personas han resultado heridas y han sido trasladadas a un hospital de la zona para recibir asistencia médica, si bien se desconoce el número exacto de afectados.