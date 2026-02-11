Agenda informativa multisoporte América para el miércoles 11 de febrero de 2026

ESTADOS UNIDOS

- El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en un momento marcado por la presión de Washington sobre Teherán, las últimas medidas aprobadas por el Gabinete israelí sobre asentamientos en Cisjordania o la próxima reunión de la Junta de Paz para Gaza. (Foto) (video)

- Jacob Elordi y Margot Robbie hablan con EFE sobre cómo fue explorar los límites del amor y el odio atravesados por la obsesión en la más reciente adaptación de 'Wuthering Heights', dirigida por Emerald Fennell. Por Mónica Rubalcava (Foto) (video) (infografía)

- Comienza la Semana de la Moda de Nueva York, en la que presentarán sus colecciones más de 60 marcas como Carolina Herrera y Michael Kors. (Foto) (video)

- La Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense publica los datos de empleo de enero.

- La galería de arte Park West, en el barrio neoyorquino del SoHo, expone en su interior obras de artistas españoles como Joan Miró o Pablo Picasso, acompañadas de piezas de otros grandes nombres como Rembrandt o Renoir. (Foto) (video)

- El director general para Iberoamérica y el Caribe del Gobierno de España, Francisco Javier Gassó, participa en el consejo permanente de la OEA. (foto) (video)

- La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EEUU levantó este miércoles la suspensión temporal anunciada anoche de todos los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Paso (Texas) por "razones especiales de seguridad". (Foto)

VENEZUELA

- El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, se reúne con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, para impulsar un "histórico" acuerdo energético, en la primera visita de un alto funcionario de Washington tras el ataque militar de enero pasado y en medio de las medidas de ambos países para facilitar la inversión petrolera. (foto) (video)

- El programa de convivencia y paz del Gobierno venezolano se reúne con familiares de presos políticos como parte de las consultas públicas que realiza el Parlamento para la aprobación de una ley de amnistía. (Foto) (video)

- El secretario general del partido opositor Movimiento Por Venezuela, Simón Calzadilla, cree que una futura elección en el país debe pasar por el restablecimiento de derechos políticos, así como por la reestructuración de los poderes públicos. (Foto) (video)

- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal 'Con el mazo dando' por el canal estatal Venezolana de Televisión. (Foto) (video)

CUBA

- La escalada de tensiones entre Washington y La Habana está teniendo ya repercusiones en la economía real de la isla, que ha visto al dólar estadounidense apreciarse hasta los 500 pesos cubanos en el mercado informal, un máximo histórico. (foto) (video)

MÉXICO

- El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal presenta el índice anual de 2025, donde en 2024 México tuvo 20 de las 50 ciudades más violentas del mundo. (Foto) (video)

- El Instituto Politécnico Nacional (IPN) presenta la campaña "Politécnicas Abriendo Caminos”, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia este 11 de febrero y rumbo al 8M. (foto) (video)

- El Instituto Nacional de Estadística de México difunde la actividad industrial de diciembre de 2025.

- Ernst & Young presenta sus perspectivas 2026, donde analistas discuten las principales tendencias que impactará el sector empresarial en México y los retos estratégicos ante la renegociación del T-MEC.

- El reparto de doblaje de ‘Goat: La cabra que cambió el juego’, Emmanuel Bernal, Carolina Díaz y Daniel Sosa hablan en entrevista con EFE sobre la necesidad de tropicalizar las películas de animación en México y sobre la influencia de la IA en el doblaje (foto)

- Rueda de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (foto) (video)

ARGENTINA

- El Senado comienza a debatir la reforma laboral impulsada por Javier Milei, en una jornada marcada por las protestas sindicales convocadas a las afueras del Congreso en rechazo a la iniciativa. (Foto) (video) (Directo)

- El Tesoro de Argentina realiza una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a inminentes vencimientos de títulos de deuda.

COLOMBIA

- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia despliega a 40 observadores que acompañarán las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo. (Foto) (video)

- Detrás de cada ramo que Colombia envía al mundo por San Valentín hay miles de mujeres que cultivan, cortan y empacan flores, un trabajo mayoritariamente femenino que sostiene a familias enteras. (Foto) (video)

- Más de 100 toneladas de ayudas humanitarias han sido recolectadas en la última semana en Montería para atender a las comunidades afectadas por las inundaciones en el departamento de Córdoba, noroeste de Colombia. (Foto)

PERÚ

- Está previsto que comparezcan ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú los empresarios chinos con los que el presidente interino, José Jerí mantuvo reuniones semiclandestinas que son materia de investigación.

ECUADOR

- La Comisión Nacional Anticorrupción de Ecuador denuncia casos de corrupción en el sector eléctrico y también en el sistema de salud y cuestiona el rol de la vicepresidenta, María José Pinto, encargada del Ministerio de Salud desde noviembre.

- La Fiscalía General del Estado pidió la prisión preventiva para Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, detenido el martes, en un caso que investiga presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

BRASIL

- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anuncia las inversiones previstas de su Gobierno para la ampliación de once aeropuertos del país. (Foto) (video)

- La eléctrica Neoenergia, filial brasileña del grupo español Iberdrola, divulga sus resultados referentes al ejercicio de 2025.

BOLIVIA

- La Organización para las Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo realiza en Bolivia una feria científica para niñas y jóvenes para promover a referentes y para despertar la vocación de las nuevas generaciones. (Foto) (video)

URUGUAY

- La Institución Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay firman de Convenio de colaboración para la búsqueda de personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985). (foto) (video)

- La vicecanciller uruguaya, Valeria Csukasi, encabeza un encuentro organizado por Naciones Unidas en Uruguay para analizar los desafíos y las oportunidades de las mujeres en el multilateralismo. (foto)

BARBADOS

- Barbados elige un nuevo Gobierno en unos comicios en los que la primera ministra del país caribeño, Mia Mottley, y su Partido Laborista de Barbados parten como favoritos para revalidar por un tercer mandato. (Foto) (video)

HONDURAS

- Delegaciones de diez países de América Latina y el Caribe lanzan en Honduras una ofensiva regional para combatir la carencia de agua potable y su impacto directo en la desnutrición infantil.

REPÚBLICA DOMINICANA

- El ministro de Turismo, David Collado, ofrece los detalles del sector en el mes de enero. (foto)

DEPORTES

Colombia.- La selección colombiana disputará la fase de grupos del Mundial de fútbol de 2026 con dos partidos en México y uno en Estados Unidos, un calendario que obligará a miles de aficionados colombianos a enfrentar dos sistemas migratorios distintos en pleno torneo. Por Paula Cabaleiro (Foto)

Argentina.- Comienzan los octavos de final del IEB+ Argentina Open de tenis en Buenos Aires.

Ecuador.- Previa del partido de vuelta de la primera fase previa de la Copa Libertadores, entre la Universidad Católica de Ecuador y el Juventud uruguayo.

Perú.- El Alianza Lima peruano trata de remontar el 1-0 encajado la semana pasada ante el 2 de Mayo paraguayo para avanzar a la segunda fase de la Copa Libertadores. (foto)

México.- Comienza la primera ronda de la Copa de Campeones CONCACAF con, entre otros, los partidos de ida de los equipos mexicanos Club América contra el Olimpia hondureño. (Foto)

Paraguay.- Las selecciones de Argentina y Bolivia, así como de Perú y Brasil se enfrentan como parte de la tercera fecha del grupo B del campeonato Sudamericano de fútbol femenino sub-20, que se disputa en Paraguay hasta el 28 de febrero. (Foto)

