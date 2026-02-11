Abás pide una respuesta firme ante planes israelíes de ampliar su control en Cisjordania

Copenhague, 11 feb (EFE).- El presidente palestino, Mahmud Abás, pidió este miércoles en Oslo a la comunidad internacional una respuesta "firme" a las últimas medidas aprobadas por el Gobierno israelí para ampliar su control sobre Cisjordania.

"Estas violaciones graves exigen una respuesta firma de la Administración estadounidense y de la comunidad internacional porque impiden el trabajo del presidente Donald Trump y constituyen una violación del derecho internacional", dijo en una rueda de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, según recogió la agencia NTB.

Støre se mostró preocupado por la evolución de la situación en Palestina, que calificó de "dramática", y abogó por terminar con la ocupación y los actos bélicos para apostar por una solución política duradera que garantice la seguridad y la paz entre palestinos e israelíes.

"Un modelo real de dos Estados es decisivo para los palestinos, pero también para los israelíes, para la estabilidad en Oriente Medio y para la seguridad de Europa", afirmó Støre, que pidió a Israel que desbloquee el dinero retenido de los impuestos pagados por los palestinos.

Abás asumió la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en enero de 2005, tras ganar las elecciones con amplia mayoría después de la muerte de Yaser Arafat.

Su mandato estaba previsto inicialmente por cuatro años, pero no se han celebrado nuevas presidenciales desde entonces debido principalmente a las profundas divisiones internas entre Fatah y Hamás y al bloqueo del Parlamento palestino.

"Es muy problemático que no haya habido elecciones y el propio presidente Abás lo ha reconocido. Ha habido un líder palestino durante la ocupación, en circunstancias difíciles, en las que gobernar y hacer elecciones ha sido muy complicado", dijo Støre.

La visita de Abás a Noruega fue la primera desde que este país nórdico reconoció a Palestina como Estado en 2024. EFE