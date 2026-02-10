Agencias

Principales titulares de los periódicos para el martes 10 de febrero

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- ""La estrategia de doblegarse ante EEUU no da resultados""

-- "La Super Bowl consagra a Bad Bunny como icono latino"

EL MUNDO

-- "Feijóo reta a Vox a compartir gobiernos y asumir gestión"

-- "Dolor en las víctimas por la "sangrante" salida del etarra 'Txeroki' de prisión"

ABC

-- "El PP asume cambiar el discurso porque "Vox está en la ola""

-- "Txeroki encapuchado, como siempre"

LA RAZÓN

-- "El PP tiende la alfombra a Vox para alcanzar un acuerdo de gobierno"

LA VANGUARDIA

-- "Feijóo tiende la mano a Vox mientras Sánchez evita la autocrítica"

-- "La cómplice de Epstein sugiere que exculpará a Trump si la sacan de la cárcel"

EL PERIÓDICO

-- "Vox superó al PSOE en uno de cada 4 municipios de Aragón"

-- "Huelga desconvocada"

Rescatadas tres personas, una de ellas menor, atrapadas en un coche en el Puerto de Honduras

Agentes de la Guardia Civil acudieron tras recibir el aviso de un vehículo bloqueado por la nieve en Cáceres, donde viajaban tres ocupantes, incluido una niña, siendo trasladados luego hasta Jerte ante el riesgo por las condiciones meteorológicas

Integrantes de un operativo de seguridad lograron auxiliar a un adulto, una mujer y una menor que quedaron inmovilizados en un automóvil sobre una vía cubierta de nieve, siendo finalmente trasladados hasta Jerte para su resguardo ante condiciones extremas

La Ley de Simplificación Administrativa, Mercosur, sanidad, vivienda o empleo, en el pleno del Parlamento del miércoles

Nombramientos, mociones y numerosas iniciativas parlamentarias marcan la sesión del Parlamento de La Rioja del miércoles, que abordará desde políticas sociales hasta acuerdos internacionales, con especial atención a vivienda, agricultura y derechos fundamentales, generando expectativa sobre el rumbo legislativo regional

Detenido en Dubái el autor del ataque a tiros contra el subdirector de la Inteligencia Militar de Rusia

El ciudadano ucraniano Liubomir Korba ha sido arrestado en Emiratos Árabes Unidos tras ser localizado con ayuda internacional, según el FSB, mientras otros implicados estarían bajo custodia y una sospechosa logró huir a Ucrania

AMP.Meloni declara a los críticos de los JJOO de Invierno como "enemigos de Italia" tras las protestas en Milán

Giorgia Meloni condenó los disturbios registrados en la capital lombarda ante los próximos Juegos Olímpicos, afirmó que detrás de las protestas hay sabotaje a infraestructuras y ofreció respaldo a las fuerzas de seguridad tras los incidentes y detenciones

