Principales titulares de los periódicos para el martes 10 de febrero

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- ""La estrategia de doblegarse ante EEUU no da resultados""
-- "La Super Bowl consagra a Bad Bunny como icono latino"
EL MUNDO
-- "Feijóo reta a Vox a compartir gobiernos y asumir gestión"
-- "Dolor en las víctimas por la "sangrante" salida del etarra 'Txeroki' de prisión"
ABC
-- "El PP asume cambiar el discurso porque "Vox está en la ola""
-- "Txeroki encapuchado, como siempre"
LA RAZÓN
-- "El PP tiende la alfombra a Vox para alcanzar un acuerdo de gobierno"
LA VANGUARDIA
-- "Feijóo tiende la mano a Vox mientras Sánchez evita la autocrítica"
-- "La cómplice de Epstein sugiere que exculpará a Trump si la sacan de la cárcel"
EL PERIÓDICO
-- "Vox superó al PSOE en uno de cada 4 municipios de Aragón"
-- "Huelga desconvocada"