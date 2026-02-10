López Miras lamenta que Vox vote en contra de Mercosur: "Estar en contra de proteger a los agricultores no se entiende"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha defendido las cláusulas de salvaguardia incluidas en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al considerar que son "muy necesarias" e "imprescindibles" para proteger al sector primario, y ha lamentado que Vox vote en contra de estas medidas. "Estar en contra de proteger a los agricultores y a los ganaderos no se entiende", ha afirmado.

Durante un coloquio organizado por 'Siglo XXI', López Miras ha subrayado que estas cláusulas permiten, entre otras, la protección de los agricultores ante una caída significativa de los precios de mercado, y ha criticado las posiciones de "todo o nada", que, a su juicio, dificultan alcanzar puntos en común. "La imposición hace muy difícil llegar al acuerdo", ha señalado.

El presidente murciano ha insistido en que el rechazo a estas medidas no responde a criterios técnicos ni a la defensa del sector primario, sino a "una justificación política". "No es una decisión pensada ni en los agricultores ni en los ganaderos", ha remarcado.

En este marco, López Miras ha defendido que la protección del campo es "irrenunciable" y ha reclamado que, junto a las cláusulas de salvaguardia, se refuercen los controles en frontera, una competencia que corresponde al Gobierno de España.

"Para nosotros es imprescindible que, si se va a poner en marcha un acuerdo comercial como el de Mercosur, se proteja a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos, que se refuerce el control en frontera y que no se permita la entrada de productos de terceros países que no cumplen las mismas condiciones", ha afirmado.

En este sentido, ha reiterado que, más allá de estar "más o menos de acuerdo" con Mercosur, votar en contra de cláusulas que protegen al sector primario "no se entiende".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA: "QUE NOS SIENTEN A TODOS"

Por otro lado, el presidente murciano se ha referido a la reforma del sistema de financiación autonómica y ha reiterado que corresponde al Ejecutivo central presentar una propuesta y llevarla al Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Quien tiene que proponer un modelo de financiación es el Gobierno, no la oposición", ha subrayado.

López Miras ha reclamado que se convoque a todos los presidentes autonómicos para negociar un modelo que garantice el acceso en igualdad a la sanidad, la educación y las políticas sociales en todo el territorio. "Si nos sientan, nos vamos a poner de acuerdo", ha asegurado.

CRÍTICAS A LA IZQUIERDA

Por otro lado, López Miras ha cuestionado la gira de escucha anunciada por el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián. "No sé si es muy coherente que alguien que defiende la independencia de Cataluña lidere un proyecto nacional para España", ha afirmado.

Asimismo, al ser preguntado por las recientes declaraciones del expresidente del Gobierno Felipe González sobre su posición con el Ejecutivo de Sánchez, --afirmando que votaría en blanco antes que votar a Sánchez--, López Miras ha señalado que "si el socialista que más progreso trajo a España y que consiguió traer modernidad tras la Transición es capaz de decir eso de los suyos, es más que evidente lo que está pasando".