La Policía de Alemania incauta miles de objetos nazis durante una investigación contra elementos extremistas

La Policía de Alemania se ha incautado de miles de objetos nazis, entre ellos figuras del dictador Adolf Hitler, en el marco de una investigación contra una tienda que vendía supuestamente este tipo de artículos y elementos extremistas en varios estados federados del país.

Las fuerzas de seguridad han indicado que los registrados se han llevado a cabo en once propiedades repartidas entre Baja Sajonia, Turingia, Baden-Wurtemberg, Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Sajonia-Anhalt, además de Suiza.

Asimismo, durante el transcurso de las redadas, la Policía ha dado con el paradero de un inmueble que estaría siendo utilizado por miembros de la "escena ultraderechista de Turingia" para reunirse.

Las pesquisas se centran principalmente en un hombre de 43 años y cinco presuntos cómplices, y las autoridades han dictado una orden de detención contra el principal acusado.

Durante los registros, los agentes se incautaron de miles de discos, llaveros, ropa o pegatinas con esvásticas, águilas imperiales, calaveras de las SS o figuras de Hitler, así como puños americanos o artefactos explosivos no disponibles en el mercado.

Entre otras cosas, las autoridades acusan a los sospechosos de vender música con letras de ideología de extrema derecha, ofrecer artículos con símbolos inconstitucionales de extrema derecha o motivos de organizaciones terroristas o prohibidas por ley.

Según la información disponible, entre ellos se encontraban artículos con motivos de los grupos neonazis prohibidos 'Blood & Honour' y 'Combat 18'. Los seis sospechosos, han detallado las autoridades, estaban siendo investigados de forma encubierta desde principios de mes.

