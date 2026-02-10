La borrasca Nils, la octava en 2026, dejará viento, olas, lluvias y nieve en cotas altas este miércoles y jueves

La borrasca Nils dejará rachas de viento muy fuertes en amplias zonas, temporal marítimo y lluvias, con nieve solo en cotas altas, según ha avanzado este martes a través de su perfil en 'X' la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

"La borrasca Nils ha sido nombrada por nuestros compañeros de Météo France. El miércoles y jueves dejará rachas de viento muy fuertes en amplias zonas, temporal marítimo y lluvias, con nieve solo en cotas altas. Consulta avisos en vigor en nuestra web y app", ha señalado el organismo estatal.

Esta es la octava borrasca de gran impacto de la temporada 2025-2026, lo que ya suma dos más que las que hubo entre marzo y mediados de abril del año pasado.