Israel revoca la ciudadanía a dos ciudadanos araboisraelíes condenados por terrorismo

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha firmado este martes un decreto para revocar la ciudadanía a dos ciudadanos araboisraelíes condenados por actos de terrorismo y autorizar su posterior deportación a la Franja de Gaza.

"Esta mañana he firmado un decreto que revoca la ciudadanía y deporta a dos terroristas israelíes que llevaron a cabo ataques con arma blanca y disparos contra civiles israelíes y fueron recompensados por sus acciones criminales por parte de la Autoridad Palestina", ha señalado la oficina de Netanyahu en redes sociales.

Esta es la primera vez que se lleva a cabo una medida de este tipo desde que el Parlamento israelí aprobó en 2023 una ley que despoja de su ciudadanía a personas condenadas por terrorismo que reciban fondos entregados por la Autoridad Palestina, ya sea de forma directa o a través de intermediarios.

Los dos "terroristas" han sido identificados como Mahmud Ahmad, condenado a 23 años de prisión por disparar contra soldados y civiles, así como Mohamed Ahmad Husein al Halsi, condenado en 2016 a 18 años por apuñalar a una anciana en Talpiot del Este, en el sur de Jerusalén Este, según ha recogido 'Times of Israel'.

Si bien la oficina de Netanyahu no ha confirmado el destino de deportación, la agencia de noticias WAFA ha informado de que se trata de Gaza. El primero es residente de Kafr Aqab, una localidad palestina ubicada al norte de Jerusalén, mientras que el segundo es del barrio de Jabel Mukaber, en Jerusalén.