IBM presenta almacenamiento autónomo con la nueva cartera FlashSystem impulsada por agentes de IA

IBM ha anunciado el inicio de la era del almacenamiento autónomo con la nueva generación de IBM FlashSystem, que está codirigida por agentes de inteligencia artificial para optimizar el rendimiento, la seguridad y el coste.

Los sistemas de almacenamiento empresarial FlashSystem se han mejorado con capacidades de agente de IA para redefinir la resiliencia a través de protección sostenida, análisis de amenazas autónomo y recomendaciones de recuperación personalizadas.

La compañía tecnológica sostiene que los clientes que recurran a esta nueva generación de FlashSystem pueden reducir el esfuerzo manual de la gestión del almacenamiento hasta en un 90 por ciento, según se recoge en una nota de prensa.

La nueva cartera incluye tres nuevos sistemas, IBM FlashSystem 5600, 7600 y 9600, que ofrecen hasta un 40 por ciento más de eficiencia de datos para una mejor capacidad, espacio y rendimiento, en comparación con la generación anterior.

También FlashSystem.ai, un nuevo conjunto de servicios de datos inteligentes que ayudan a los administradores a gestionar, monitorizar, diagnosticar y solucionar problemas en toda la ruta de datos.

Y la nueva unidad flash completa FlashCore Module de quinta generación, diseñada para ofrecer detección de 'ransomware', reducción de datos, análisis y operaciones en tiempo real aceleradas por 'hardware', con telemetría avanzada y latencia constantemente baja a escala.

Para el gerente general de IBM Storage, Sam Werner, "IBM FlashSystem de próxima generación eleva el almacenamiento a una capa inteligente y siempre disponible, donde los agentes de IA autónomos optimizan continuamente el rendimiento, la seguridad y el coste sin intervención humana".