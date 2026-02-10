El Parlamento de Noruega inicia el proceso para crear una comisión de investigación sobre el caso Epstein

Una comisión en el Parlamento de Noruega ha iniciado el proceso para establecer una investigación independiente sobre el caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein en el país, después de que la difusión de los archivos del multimillonario hayan salpicado a distintas personalidades de las instituciones noruegas.

"Es absolutamente crucial salvaguardar la confianza en el Servicio Exterior Noruego, el entorno político y la democracia noruega. La gravedad de lo descubierto en las últimas semanas es muy alta, a la vez que arroja nueva luz sobre varios incidentes anteriores", ha afirmado el presidente de la comisión parlamentaria, Per-Willy Amundsen.

Los líderes parlamentarios tienen previsto reunirse esta semana para tratar la iniciativa, que tendrá que ser ratificada por el pleno del Parlamento. La publicación de los más de tres millones de archivos relacionados con Epstein ha sacudido a las instituciones noruegas tras aparecer en los documentos personalidades vinculadas al Ministerio de Exteriores, a la Casa Real y al Comité Nobel.

La hasta ahora embajadora de Noruega ante Jordania e Irak, Mona Juul, dimitió recientemente tras verse envuelta en el escándalo junto a su marido, el exministro Terje Rod-Larsen, quien admitió haber tenido una relación financiera con Epstein.

Por su parte, la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, mantuvo una amistad cercana durante varios años con el magnate, llegando a visitarlo en su residencia de lujo en Palm Beach, en el estado de Florida, durante cuatro días a principios de 2013 e incluso a darle consejos para "buscar esposa".

También aparece en los archivos el ex primer ministro Thorbjorn Jagland, quien por aquel entonces era secretario general del Consejo de Europa y que fue también primer ministro, así como el actual director ejecutivo del Foro Económico Mundial (FEM), Borge Brende.