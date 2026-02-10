Agencias

(Crónica) Shiffrin falla al podio en la combinada y Suecia gana el oro de dobles mixtos en curling

La séptima jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 ha visto este martes a la estadounidense Mikaela Shiffrin quedarse sin podio en la prueba combinada y también a la delegación italiana festejar más medallas, como su bronce en un dobles mixto del curling donde el título ha sido para Suecia con remontada in 'extremis'.

En el Unipol Forum de Assago, los anfitriones festejaron otro oro sobre hielo en patinaje de velocidad. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini y Pietro Sighel vencieron con 2:39.019 en la final A del relevo mixto por equipos en pista corta. Los canadienses Kim Boutin, Courtney Sarault, William Dandjinou y Félix Roussel se colgaron la plata (2:39.258) y los belgas Tineke den Dulk, Hanne Desmet, Stijn Desmet y Ward Petre se llevaron el bronce (2:39.353) por delante del cuarteto chino (2:39.601).

Además, la delegación de Noruega en estos JJ.OO. tuvo un día brillante. En la modalidad de 'slopestyle' del esquí acrobático, Birk Ruud volvió a saborear el metal dorado, si bien ya tenía en su palmarés el oro olímpico de 'big air' conquistado en 2022 en los Juegos Olímpicos de Pekín (China).

Y ahora en las instalaciones de la subsede de Livigno, su mejor puntuación de 86,28 en la primera de sus tres bajadas se impuso al estadounidense Alex Hall, quien se colgó la plata con 85,75 puntos, y al neozelandés Luca Harrington, quien completó el podio con 85,15 puntos.

La gran cosecha noruega se amplió en biatlón con la prueba individual masculina de 20 km, donde venció Johan-Olav Botn en 51:31.5 y luego su compatriota Sturla Holm Laegreid se adjudicó el bronce en 52:19.8; entre medias de ellos, cruzó la meta el francés Éric Perrot (51:46.3).

SONRÍEN LAS AUSTRIACAS ARIANE RÄDLER Y KATHARINA HUBER

El plato más fuerte a la hora de comer fue la combinada femenina por equipos en esquí alpino, donde sorprendentemente se quedó fuera del podio la pareja estadounidense formada por Breezy Johnson y Mikaela Shiffrin. Sí cumplió con su favoritismo Johnson en el descenso, liderando con 1:36.59, pero Shiffrin en el eslalon acabó decimoquinta con un tiempo de 45.38.

Su cómputo global fue de 2:21.97, fallando a su opción al podio. En esa prueba, la medalla de oro por estrechísimo margen fue para las austriacas Ariane Rädler y Katharina Huber (2:21.66) por delante de las alemanas Kira Weidle-Winkelmann y Emma Aicher (2:21.71); Estados Unidos al menos atrapó el bronce (2:21.91) gracias al dúo de Jacqueline Wiles con Paula Moltzan.

En curling, el dobles mixto se terminó con las dos finales. En la lucha por el bronce, los italianos Stefania Constantini y Amos Mosaner ganaron por 3-5 a los británicos Jennifer Dodds y Bruce Mouat; y en la pelea por la medalla de oro, los hermanos suecos Isabella y Rasmus Wranaa derrotaron por 6-5 a los estadounidenses Cory Thiesse y Korey Dropkin, con remontada incluida de los escandinavos en la octava y última entrada del partido.

Mientras, en el luge individual femenino, la alemana Julia Taubitz se colgó el oro con un tiempo total de 3:30.625 después de sus cuatro rondas; en el podio estuvo acompañada por la letona Elina Bota, que se llevó la plata con un tiempo de 3:31.543, y por la estadounidense Ashley Farquharson, que ocupó el tercer puesto con un tiempo de 3:31.582.

Por último, en la final de saltos de esquí por equipos mixtos, no falló Eslovenia con Nika Vodan, Anze Lanisek, Nika Prevc y Domen Prevc, pues consiguieron el oro gracias a sus 1.069,2 puntos. El cuarteto noruego agarró la plata con 1038,3 puntos y el de Japón ganó el bronce con 1034,0.

