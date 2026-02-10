Al menos trece detenidos en protestas violentas en Albania contra la corrupción en el Gobierno de Edi Rama

La Policía albanesa ha detenido este martes a trece manifestantes en el marco de las protestas opositoras en las calles de Tirana contra la corrupción en el Gobierno del primer ministro, Edi Rama, al que el dirigente opositor, Sali Berisha, ha acusado de ser un "enemigo" del país, después de que la marcha desembocara en actos violentos y choques con los agentes de seguridad.

Según informa la cadena albanesa A2 Television, los enfrentamientos violentos con la Policía han dejado, al menos, doce agentes heridos y también ha resultado herido un diputado del opositor Partido Democrático, sin que hayan trascendido un balance de los manifestantes que han tenido que recibir atención médica.

La concentración ha sido convocada por la formación opositora frente a la oficina del primer ministro precisamente para denunciar los casos de corrupción que sacuden al Ejecutivo de Rama.

En este punto, el líder opositor y ex presidente y primer ministro, Sali Berisha, ha calificado ante los manifestantes a Rama como una "maldición" para el país, vinculando a su Partido Socialista con la dictadura comunista de Enver Hoxha.

"Nos hemos reunido en nuestro pacífico levantamiento en el momento más crítico para Albania en los últimos 35 años. Debo comenzar este discurso con una cita que suena más relevante e importante que nunca: quienes olvidan el pasado están condenados a repetirlo", ha asegurado en un discurso recogido por la cadena Euronews.

Berisha ha calificado así de "ilegítimo" al gobierno de Rama, asegurando que hay "documentos" que evidencian que los comicios en mayo del año pasado fueron una "farsa electoral".

Con todo, en su discurso ha dicho que hasta ahora la oposición ha sido "demasiado indulgente" con Rama. "Hemos sido cautelosos en nuestra terminología. Porque si solo se tienen en cuenta los acontecimientos de los últimos días, Edi Rama es, de hecho, el enemigo más despiadado del presente y el futuro de los albaneses en Albania", ha señalado.

El Tribunal Constitucional de Albania avaló recientemente la suspensión de Belinda Balluku de sus funciones como viceprimera ministra y responsable de Infraestructura y Energía del gabinete de Rama, por sospechas de irregularidades en los procedimientos de licitación para la construcción del túnel de Llogara, cerca de la ciudad de Vlore.

El primer ministro albanés ha criticado el fallo, asegurando que las funciones de un ministro no pueden ser suspendidas "por nadie", porque la decisión "paraliza la función y la institución que dirige". La Fiscalía Especializada contra la Corrupción y el Crimen Organizado (SPAK) tomó esta decisión en noviembre tras señalar a Balluku por "supervisar y dirigir de forma continua el procedimiento de la licitación pública", en cuestión, "desde la fase preparatoria" hasta "la adjudicación del contrato al operador económico ganador".