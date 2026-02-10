Al menos dos muertos y un superviviente en un nuevo ataque de EEUU contra una supuesta narcolancha en el Pacífico

La operación militar estadounidense en el Pacífico Oriental en el marco de la denominada “Lanza del Sur” ha provocado hasta el momento más de cien víctimas mortales, según información reciente. De acuerdo con el Mando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Southcom), esta última intervención tuvo como objetivo una embarcación identificada por servicios de inteligencia como participante en rutas de narcotráfico y operada por grupos calificados como “organizaciones terroristas designadas”. Como resultado de este ataque, fallecieron dos personas y solo una logró sobrevivir, quien fue objeto de un operativo de búsqueda y rescate coordinado inmediatamente después por la Guardia Costera.

El medio Southcom detalló que el ataque se produjo bajo una directiva emitida por el comandante Francis Donovan. Tras confirmar la presencia de la embarcación en rutas reconocidas por ser empleadas para el transporte de drogas ilícitas, las fuerzas estadounidenses efectuaron un bombardeo. Según consignó el Mando Sur a través de redes sociales, “la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”, lo que motivó la acción militar.

Posteriormente, Southcom reportó que notificó de inmediato a la Guardia Costera estadounidense, que activó los procedimientos de emergencia establecidos para rescatar al único superviviente del operativo. El objetivo central de la intervención fue una lancha de alta velocidad, popularmente conocidas como “narcolanchas”, señaladas como un recurso clave para organizaciones criminales en la región debido a su capacidad de burlar la vigilancia y transportar grandes cantidades de droga hacia Norteamérica y otros destinos internacionales.

La operación “Lanza del Sur”, lanzada por las autoridades estadounidenses en septiembre del año pasado, apunta a interrumpir las redes transnacionales de tráfico de drogas y se desarrolla principalmente en aguas internacionales del Pacífico Oriental. Con base en los datos difundidos por el propio Mando Sur y recogidos por medios internacionales, el esfuerzo militar se ha traducido hasta la fecha en un saldo letal que supera el centenar de fallecidos, lo que subraya la escala y la intensidad de estas acciones en la zona.

En intervenciones previas, Southcom ha defendido la justificación de estos operativos en la lucha contra el narcotráfico internacional, señalando que las embarcaciones atacadas forman parte de una infraestructura logística criminal especialmente sofisticada. El último incidente, en el que dos presuntos “narcoterroristas” murieron y uno sobrevivió, refuerza la narrativa oficial sobre la peligrosidad y la dimensión transnacional de las organizaciones implicadas.

El Mando Sur ha informado que la decisión de proceder al ataque sobre la embarcación partió de un análisis de inteligencia que la vinculó de forma directa con actividades delictivas y amenazas a la seguridad nacional, lo que llevó al general Francis Donovan a autorizar la intervención aérea. Voceros militares estadounidenses reiteran que la estrategia involucra, además del uso de medios letales, una coordinación operativa constante con agencias civiles, como la Guardia Costera, para tratar situaciones de rescate y salvamento tras estos incidentes.

La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos han mostrado interés por el desarrollo de estas operaciones, especialmente debido al número de víctimas y la naturaleza de los ataques. Sin embargo, el Mando Sur sostiene que las operaciones se ejecutan bajo criterios legales y de inteligencia, priorizando la “neutralización” de embarcaciones vinculadas con estructuras criminales y la minimización de riesgos para el personal militar y para eventuales supervivientes.

Desde que comenzó la operación “Lanza del Sur”, se han reportado varias acciones de carácter similar, con un énfasis especial en el despliegue de tecnología militar, vigilancia aérea y cooperación interinstitucional entre distintas agencias estadounidenses. Según Southcom, la frecuencia de los operativos da cuenta del nivel de actividad de las organizaciones delictivas en el corredor del Pacífico Oriental, considerado una de las principales rutas de tránsito para el narcotráfico regional.

En cada una de estas acciones, el protocolo establece que, una vez habiendo neutralizado una embarcación, la notificación a la Guardia Costera y la activación de protocolos de búsqueda y rescate ocurren de forma inmediata, especialmente cuando se detectan personas en el agua o supervivientes tras el ataque. El sobreviviente del último operativo fue localizado mediante este procedimiento, en una zona determinada como de riesgo elevado para la navegación ilícita.

La dinámica del narcotráfico en el Pacífico ha transformado la seguridad marítima en un aspecto prioritario para las fuerzas estadounidenses, según ha insistido Southcom en diversas comunicaciones. El Pacífico Oriental concentra rutas de flujo constante de drogas procedentes de América Latina, lo que ha motivado un enfoque intensivo en la interdicción mediante la fuerza.

Hasta la fecha, Washington mantiene el despliegue de efectivos y medios tecnológicos avanzados para vigilar este corredor estratégico, apoyado por la cooperación internacional y la coordinación con fuerzas de seguridad locales en los países con litoral sobre el Pacífico Oriental. Cada nuevo incidente, como el reportado en esta ocasión, se suma a una serie sostenida de acciones que reflejan la persistencia del problema y la apuesta estadounidense por una respuesta de carácter militar y disuasivo, según han reiterado sus portavoces a medios como Southcom.