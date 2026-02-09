Sofía Cristo responde a las críticas por eliminar a su hermano Ángel en su felicitación de cumpleaños a Bárbara Rey

Al abordar las críticas por haber excluido a su hermano Ángel de la imagen familiar con la que felicitó a Bárbara Rey por su 76 cumpleaños, Sofía Cristo sostuvo que la intención de la publicación estaba dirigida exclusivamente hacia su madre, desestimando cualquier polémica al respecto. Según informó el medio, la DJ explicó que la foto compartida en sus redes sociales buscaba rendir homenaje a Bárbara Rey y no responder a ninguna controversia familiar, enfatizando que “es el cumpleaños de mi madre y felicito a mi madre. Pongo una foto con mi madre. Es... ya está. No tengo nada más que decir. Y el resto que piense lo que quieran”.

El medio reportó que la intervención de Sofía Cristo ocurrió durante la inauguración de la nueva clínica de implantología Neoimplant en Madrid, evento en el que Bárbara Rey actuó como madrina por su papel como embajadora de la marca. Sofía acudió acompañada por su pareja Sandra-Ly Flor, con quien atraviesa una etapa personal que calificó como la mejor de su vida. Detalló que la relación, que inició hace poco menos de dos años tras conocerse en un programa de baile, se caracteriza por una convivencia armoniosa basada en el respeto de los espacios individuales y una comunicación constante. “Con Sandra sí que es verdad que tenemos una relación súper sana y que la convivencia es súper fácil y que nos respetamos mucho los espacios. Cuando cada uno necesita su espacio nos lo damos y creo que eso es primordial y sobre todo la comunicación y la confianza”, detalló Sofía Cristo según publicó el medio.

Respecto al estado anímico de Bárbara Rey, Sofía Cristo afirmó ante la prensa, en palabras recogidas por el medio, que su madre también se encuentra en una etapa positiva tras superar momentos difíciles en el pasado. “Ya estaba en un buen momento el año pasado porque ya pasó una etapa así complicada y estaba empezando a estar en un muy buen momento. Y este año la veo muy bien, muy serena, muy tranquila, con mucho trabajo”, relató con orgullo.

Frente a las críticas surgidas tras la publicación de la foto en redes sociales en la que recortó a su padre y hermano, la DJ insistió en no querer involucrarse en debates innecesarios, reforzando que el objetivo de la imagen era la celebración del cumpleaños de su madre. En palabras detalladas por el medio, Sofía Cristo se mostró tajante al señalar que “no voy a entrar en ningún tipo de polémica absurda que no tiene ningún sentido”.

Durante el evento, Sofía Cristo también mencionó su aprecio por Gloria Camila y reconoció su desconexión respecto al supuesto triángulo amoroso en el que se ha involucrado la hija de José Ortega Cano. “No tengo ni idea, de verdad. Tendría que llamarle y preguntarle, pero no. He escuchado cosas, porque cuando viene mi madre a casa y se queda algunos días, pone la tele, entonces escucho cosas y no me entero. Yo a Gloria la quiero mucho y espero que esté bien, pero es que estoy desconectadísima, o sea, no te sabría decir. Y porque no tengo tiempo, o sea, literal, o sea, no tengo tiempo, de verdad, pero bueno, espero que esté bien”, expresó según recogió el medio.

Sobre la posibilidad del regreso del Rey Juan Carlos a España, tema que ha cobrado relevancia ante rumores sobre su estado de salud, Sofía Cristo prefirió no pronunciarse, manifestando desinformación total respecto al asunto. Así, sentenció: “O sea, no tengo ni idea. No voy a opinar, es que no tengo ni idea”.

El medio consignó que tanto Sofía Cristo como Bárbara Rey compartieron un ambiente distendido durante el evento, mostrando complicidad y satisfacción por el momento profesional y personal que atraviesan. La inauguración de la clínica en Madrid se convirtió en escenario para que ambas figuras públicas reiteraran la importancia de centrarse en las relaciones personales y en la privacidad familiar, desmarcándose de controversias externas y poniendo el foco en el bienestar compartido.