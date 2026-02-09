Rusia avisa a la UE de que si mantiene su hostilidad no abrirán conversaciones directas sobre Ucrania

El embajador de Rusia en Bélgica, Denis Gonchar, ha avisado a la Unión Europa de que si mantiene sus declaraciones y acciones hostiles contra Moscú no abrirán conversaciones directas sobre una paz negociada en Ucrania, como el Kremlin sí mantiene en este momento a tres bandas con Kiev y Estados Unidos en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi.

Así lo ha asegurado el diplomático ruso en una entrevista a la agencia rusa de información Ria Nóvosti, haciéndose eco de la creciente voluntad de Estados miembros de la Unión Europea por abrir un diálogo directo con el Kremlin para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, todo ello mientras la Comisión Europea y los Veintisiete mantienen, a ojos de Moscú, su política "hostil" y "poco constructiva".

"Temiendo quedarse al margen de la historia y fuera del proceso de arreglo del conflicto ucraniano respaldado por la Administración de Donald Trump, vuelven a hablar de la necesidad de dialogar con Moscú. Surge la pregunta: ¿desde qué posiciones? Si son las mismas de hasta ahora, entonces, con todos los respetos, no hay nada de qué hablar", ha advertido el representante ruso.

Gochar ha lamentado que, pese a los llamamientos de algunos países --como Francia o Italia-- a Bruselas para designar un enviado especial para Ucrania, "el tono general de las declaraciones y acciones" del bloque comunitario sigue siendo "extremadamente poco constructivo y en ocasiones incluso hostil" hacia Moscú.

Ha puesto como ejemplo la "fracasada política agresiva" de los Veintisiete contra Moscú con su "porra sancionadora" o con los planes de dotar a Ucrania de armamento para disuadir a Rusia de continuar su expansión en el resto del país dirigido por Volodimir Zelenski.

El embajador ruso en Bélgica ha proseguido diciendo que, "por desgracia" los países de la UE han perdido la comprensión de la diplomacia como la búsqueda de acuerdos, incluso cuando no se está de acuerdo. En lugar de ese "enfoque racional", ha sostenido que en Bruselas se ha optado por "el dictado y el paternalismo" y por "la ucranización de cualquier asunto".

INVIABLE DESPLEGLAR TROPAS OTAN EN UCRANIA

Gochar también ha cargado contra la OTAN por su política "absolutamente defectuosa y carente de perspectivas" en Ucrania, ya que pese a haberse "dado cuenta de que no es posible infligir a Rusia una derrota estratégica", continúan en su "obstinación" de suministrar armas y equipos a Kiev.

Del mismo modo, se ha referido a la que ha calificado como "la desconcertante y total ignorancia" de las causas que llevó a Rusia a invadir Ucrania, entre ellas la posible incorporación de Kiev a la OTAN o "la vulneración" de los derechos de los ciudadanos rusohablantes.

Tras asegurar que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha garantizado a Ucrania su adhesión a la alianza --no lo ha hecho--, se ha referido a las "garantías de seguridad" para Kiev acordadas en la reunión mantenida en enero de la Coalición de Voluntarios, esgrimiendo que para Rusia es "absolutamente inaceptable" el "control occidental" del país gobernado por Zelenski.

"Resultan de entrada inviables los planes de desplegar en el territorio del país contingentes de la OTAN y armamento ofensivo, que la llamada Coalición de Voluntarios difunde sin cesar. Es evidente que, sin una revisión de este enfoque sin salida, la UE y la OTAN no deberían contar con su participación en el proceso de negociación", ha añadido.

USO DE GROENLANDIA PARA MAYOR MILITARIZACIÓN

También ha acusado a la Alianza Atlántica de usar el "conflicto interno" en Groenlandia por las pretensiones estadounidenses de la isla perteneciente a Dinamarca para "alimentar la supuesta amenaza rusa y china" y "como pretexto para una agresiva militarización del Ártico".

"En lugar de buscar vías de desescalada, por ejemplo en el marco del Consejo Ártico, los miembros de la OTAN solo agravan la situación, llamando al despliegue de contingentes y misiones y a la intensificación de la actividad de entrenamiento y maniobras", ha analizado, recordando que recientemente se ha iniciado la planificación para la operación 'Centinela del Ártico'.

Para el embajador ruso en Bélgica, "todo esto es extremadamente peligroso" y puede convertir el Ártico, al igual el Báltico, "de un espacio de paz y cooperación a un escenario de potencial conflicto militar". Asimismo, ha avisado de que "cualquier intento de ignorar" los intereses de Rusia en el Ártico "no quedará sin respuesta".