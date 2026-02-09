Lola García felicita a Kiko Rivera en su 42 cumpleaños y confiesa qué fue lo que le enamoró del dj

Día marcado en rojo en el calendario de Kiko Rivera, que este lunes 9 de febrero cumple 42 años. Distanciado de su madre Isabel Pantoja y de su hermana Isa Pantoja, y con su relación con su exmujer Irene Rosales en su peor momento tras la llegada de Lola García a su vida, ha sido precisamente su nueva novia quién en esta fecha tan especial ha tomado la palabra para felicitarle públicamente y confesar, en su declaración de amor más sincera coincidiendo con su cumpleaños, qué fue lo que le enamoró del dj.

"¡Felicidades amore mío! No cambies nunca, tu forma de ser te hace especial y has hecho que me enamore de ti en tan poco tiempo. A partir de hoy tienes 365 días llenos de posibilidades nuevas y yo a tu lado. Te amoro nene" ha compartido a través de sus redes con una imagen de ambos de lo más sonrientes en el primer 9 de febrero que celebran juntos.

Inseparables, Kiko arropaba a Lola el pasado viernes en el espectáculo de danza homenaje a los 'Eternos Triana' por su 50 aniversario en Sevilla, presumiendo orgulloso de la bailaora que le ha devuelto la ilusión tras su separación de Irene en agosto de 2025 después de 11 años de relación y dos hijas en común.

Una historia de amor que se consolida a pasos agigantados a pesar de que sería la clave de que la cordialidad de la que presumía con su exmujer haya llegado a su fin. A pesar del silencio que los protagonistas guardan sobre este asunto, parece que la manera de gestionar su relación con la bailarina, y el modo en el que la ha introducido en su vida familiar con sus niñas habría dolido especialmente a su exmujer, que cree que Kiko no ha actuado de la manera correcta al presentar tan pronto a Lola a sus pequeñas.

La gota que habría colmado el vaso habría sido la petición del dj a Irene de que autorizase a su novia para recoger a Ana y Carlota del colegio. Algo a lo que la influencer se habría negado rotundamente, amenazando con tomar medidas legales y colgando el teléfono a su exmarido, dinamitando así su buena relación hasta el punto de que en su último encuentro -coincidiendo con el cumpleaños de su hija menor- ni siquiera se habrían dirigido la palabra.

Algo que parece que no ha afectado en absoluto a la historia de amor de Kiko y Lola, que dando un paso al frente ha gritado a los 4 vientos lo enamorada que está del hijo de Isabel Pantoja en su 42 cumpleaños.