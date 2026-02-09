Lavrov critica que Trump "en la práctica" no sigue los acuerdos de Alaska para la cooperación con Rusia

Durante una entrevista en BRICS TV, Sergei Lavrov sostuvo que, pese a que Rusia aceptó la propuesta estadounidense para hallar una solución al conflicto ucraniano en la cumbre de Anchorage, las expectativas de una cooperación real entre ambos países no se están concretando. De acuerdo con lo publicado por la agencia rusa Interfax, el jefe de la diplomacia rusa manifestó que, en vez de acercarse a una colaboración más amplia, el gobierno estadounidense continúa imponiendo nuevas sanciones y limitaciones a Moscú, situación que ha generado tensiones en la relación bilateral.

Según detalló Lavrov en declaraciones recogidas por Interfax, Estados Unidos había impulsado en Anchorage una propuesta para abordar el tema de Ucrania, postura que Rusia aceptó con la expectativa de avanzar hacia una cooperación “plena, amplia y mutuamente beneficiosa”. Sin embargo, el ministro ruso remarcó que, en la práctica, la administración de Donald Trump ha mantenido los mismos lineamientos de su antecesor, Joe Biden, en lo que respecta a las sanciones y otras medidas punitivas contra Rusia.

El medio Interfax precisó que Lavrov responsabilizó a Washington por no modificar su política, afirmando que “se imponen nuevas sanciones y se organiza una ‘guerra’ contra los petroleros en alta mar, en violación de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar”, y agregó que medidas como estas no desafían todas las leyes que la administración Biden aprobó para “castigar” a Rusia después del inicio de la operación militar especial. Además, denunció el establecimiento de “obstáculos artificiales” mediante restricciones adicionales como la congelación de reservas de oro y divisas extranjeras rusas, así como sanciones dirigidas a compradores extranjeros de productos petrolíferos rusos.

Tal como informó Interfax, Lavrov recalcó que estas acciones unilaterales no solo afectan a las relaciones entre Moscú y Washington, sino que también alteran el comercio internacional de hidrocarburos y el acceso financiero de Rusia en los mercados globales. El titular de Exteriores opinó que, al castigar a terceros países compradores de crudo y derivados rusos, Estados Unidos busca limitar el margen de maniobra de Rusia, restringiendo las fuentes de ingresos externos y complicando la operatividad de los petroleros en aguas internacionales.

Sobre el contexto más amplio de la seguridad en Eurasia, el canciller ruso aseguró durante la misma entrevista que Moscú está impulsando una nueva arquitectura de seguridad continental, con respaldo y creciente interés de otros países, aunque no dio detalles sobre cuáles son los Estados implicados. Según lo consignado por Interfax, Lavrov consideró que este impulso responde a la percepción de que Estados Unidos “objetivamente pierde influencia económica en la economía global” mientras emergen otros actores en el escenario internacional, especialmente en el hemisferio sur.

Lavrov argumentó que este cambio en la correlación de fuerzas económicas impulsa a nuevas alianzas y refuerza la necesidad de mecanismos multilaterales de seguridad, tema que —según mencionó— se ha instalado con mayor fuerza en la agenda internacional. Además, expuso que el interés de otras naciones en nuevas formas de cooperación regional demuestra que la arquitectura euroasiática de seguridad “gana impulso”, aunque el funcionario evitó mencionar explícitamente a los países interesados.

En este escenario, el ministro ruso insistió en que Washington sigue actuando bajo enfoques “restrictivos y punitivos” contra Moscú, lo cual, según sus palabras citadas por Interfax, contradice los compromisos alcanzados en la cumbre de Anchorage. Subrayó que, en su visión, Estados Unidos mantiene una política de presión a través de “medidas unilaterales”, que incluyen bloqueos financieros y operativos especiales para dificultar la exportación y transporte del petróleo ruso en los mercados mundiales.

El intercambio de acusaciones se da mientras perdura el conflicto entre Rusia y Ucrania, y cuando las relaciones entre Moscú y Washington se encuentran en uno de sus puntos más delicados. Como señaló Interfax, la posición manifestada por Lavrov busca subrayar la responsabilidad estadounidense en el mantenimiento de las hostilidades políticas y económicas, subrayando que las expectativas de una cooperación renovada tras la reunión en Alaska todavía no se han materializado.