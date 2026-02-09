Las autoridades de Gaza denuncian más de 580 muertos a manos de Israel desde el alto el fuego

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza ha informado que los equipos de rescate continúan recuperando cuerpos de zonas de difícil acceso, específicamente en áreas controladas por Hamás donde las ambulancias y los equipos de Protección Civil enfrentan serias dificultades para llegar a causa de los daños sufridos durante el conflicto. De acuerdo con un comunicado difundido por esta autoridad sanitaria y citado por el medio original, la cifra total de fallecidos y lesionados se mantiene en aumento a pesar de la entrada en vigor del alto el fuego pactado el 10 de octubre de 2025, tras el acuerdo influido por la propuesta de Estados Unidos.

Según consignó la fuente oficial gazatí y publicó el medio, desde que comenzó la tregua el 10 de octubre hasta la fecha, los fallecidos suman 581, mientras que el número de heridos alcanza los 1.553. De los cuerpos recuperados tras la retirada de las tropas israelíes en áreas que ahora representan el 53% del enclave palestino, se han contabilizado 717 cadáveres, según el último balance entregado por las autoridades sanitarias de Gaza.

El Ministerio de Sanidad del enclave, bajo la administración de Hamás, puntualizó que solo en la última jornada se reportaron cinco muertes adicionales a consecuencia de acciones atribuidas a Israel, pese a la vigencia formal del alto el fuego. Las acciones de recuperación de cuerpos se han centrado especialmente en sectores de la región de Gaza que experimentaron intensos enfrentamientos y que permanecieron incomunicados desde los días previos al cese de hostilidades. Según la nota ministerial difundida y citada por la fuente, aún existen víctimas bajo los escombros y en calles de zonas fuera del alcance de los rescatistas, debido a las dificultades logísticas y de seguridad.

El recuento actualizado de víctimas consecuencia de la ofensiva militar iniciada por Israel tras los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023, asciende ya a 72.032 muertos y 171.661 heridos. El medio consignó que estos datos incluyen el balance acumulado de personas afectadas a lo largo de toda la escalada militar, y que el número de víctimas podría incrementarse dado que muchos puntos permanecen inaccesibles para los equipos médicos y de rescate. Las autoridades sanitarias remarcaron que la identificación completa de las víctimas y la atención a los lesionados se siguen viendo condicionadas por el acceso restringido a varias localidades y barrios dentro de la Franja.

El comunicado oficial del Ministerio de Sanidad de Gaza, citado por la fuente mediática, atribuye la revisión frecuente de las cifras a la labor de los equipos de emergencia, que prioritariamente buscan entre los escombros y confirman de manera paulatina los datos de fallecidos y lesionados. El reporte detalla que gran parte de los fallecidos recuperados provienen de las zonas de las que se retiraron recientemente las fuerzas israelíes, permitiendo el acceso a los centros de primeros auxilios y recuento.

Durante el proceso de cese al fuego, el Ministerio de Sanidad ha mantenido un flujo constante de información acerca del impacto humanitario tanto en términos de mortalidad como de lesiones. El medio subraya que la persistencia de personas atrapadas o desaparecidas en áreas devastadas por los enfrentamientos representa una preocupación relevante para las autoridades del enclave. Particularmente compleja resulta la situación en sectores donde la infraestructura médica quedó destruida o gravemente dañada, complicando el traslado de los heridos y limitando la capacidad de respuesta de los equipos de rescate y atención sanitaria.

El desglose aportado señala que buena parte de los 717 cuerpos recuperados tras la retirada de las fuerzas israelíes se encontraba en destruidos edificios residenciales, centros comunitarios y calles de zonas que previamente mantuvieron un alto nivel de combates. Según reiteró la autoridad sanitaria, la imposibilidad de acceder a determinados lugares genera incertidumbre en cuanto a la cifra real de víctimas y prolonga los procesos de recuperación e identificación.

La entrada en vigor de la tregua, motivada por el acuerdo influido por la administración estadounidense, intentó establecer tareas coordinadas de rescate y atención médica, aunque los representantes del Ministerio denuncian retrasos y obstáculos derivados de la inseguridad en áreas periféricas. Confirmó la autoridad que los hospitales y clínicas de campaña operan bajo presión extrema para afrontar la demanda de atención médica, tanto de lesionados recientes como de sobrevivientes previamente no atendidos en sectores aislados.

Finalmente, de acuerdo con lo difundido en la comunicación oficial y reportado por el medio, las operaciones humanitarias continúan supeditadas al contexto de seguridad en terreno y a la capacidad de los equipos de Protección Civil para ingresar a los espacios donde persisten reportes de víctimas y desaparecidos. Las cifras se actualizan en función del progreso de estas labores, lo que podría modificar el balance total anunciado hasta el momento por las autoridades sanitarias de Gaza.