La UE celebra la apertura de negociaciones nucleares entre Irán y EEUU y pide a Teherán que se "las tome en serio"

Funcionarios europeos instan a las partes implicadas a mantener el compromiso y la seriedad en las nuevas conversaciones, advirtiendo sobre los riesgos para la estabilidad regional y destacando la oportunidad de alcanzar avances diplomáticos en el estancamiento nuclear internacional

El vocero de Exteriores de la Unión Europea, Anouar el Anouni, reclamó a Irán demostrar con hechos su disposición para alcanzar un entendimiento nuclear con Estados Unidos, destacando que la UE considera "ya es hora de que Irán demuestre que se toma en serio su deseo" de llegar a un acuerdo con Washington. La demanda fue realizada en Bruselas, al evaluar la reanudación de las negociaciones nucleares entre ambas partes, celebradas en Omán la semana pasada, y que según El Anouni representan una nueva oportunidad para la diplomacia internacional. Según informó la Unión Europea, el bloque da especial relevancia al compromiso y la seriedad de las partes para avanzar hacia una solución duradera en el conflicto nuclear iraní.

Tal como consignó la UE, la reapertura de conversaciones indirectas en Mascate, capital de Omán, marca un momento decisivo para el estancado proceso diplomático vinculado al programa nuclear de Teherán. El portavoz comunitario declaró durante una rueda de prensa que "acogemos con gran satisfacción la perspectiva de negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, porque debemos dar una oportunidad a la diplomacia". Para la institución europea, solo el diálogo puede resultar en una solución estable, remarcando la importancia de que se evite cualquier acción unilateral que aumente las tensiones.

En la misma comparecencia, El Anouni enfatizó los riesgos de una posible escalada militar, advirtiendo que "una escalada militar tendría consecuencias muy graves" y podría afectar la seguridad y la estabilidad en toda la región. La UE reiteró su posición de mantenerse "firmemente comprometida" con el equilibrio en Oriente Próximo, instando a todas las partes involucradas a "garantizar que respeten el Derecho Internacional" y a "actuar con moderación y evitar una mayor escalada", según detalló el medio europeo.

Durante la última ronda de conversaciones celebrada el viernes en Omán, representantes estadounidenses e iraníes no mantuvieron reuniones directas, sino que optaron por un formato indirecto bajo la mediación del ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi. Según reportó la prensa europea, las conversaciones se extendieron por casi ocho horas y concluyeron alcanzando un principio de acuerdo sobre la necesidad de dar continuidad a los contactos diplomáticos. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, subrayó en un comunicado recogido por la UE que las negociaciones fueron "intensas y prolongadas", y que los próximos pasos estarán sujetos a las consultas que ambas partes realicen en sus respectivas capitales.

El diálogo indirecto entre Washington y Teherán ocurre en un contexto de reiterados desacuerdos sobre el alcance del programa nuclear iraní y las sanciones internacionales. La Unión Europea ha insistido históricamente en la vía diplomática como la única salida duradera, y en esta nueva fase refuerza su mensaje sobre la necesidad de que prevalezcan la contención y el respeto mutuo a las normas internacionales, reportó el organismo en Bruselas.

En cuanto al anfitrión de las negociaciones, Omán calificó las conversaciones como "muy serias" y enfatizó la importancia de mantener espacios de diálogo con la participación de todas las partes interesadas, según las notas difundidas por los portavoces europeos. El país del Golfo actúa regularmente como mediador en cuestiones diplomáticas sensibles en la región y su rol fue destacado por los negociadores, que reconocieron su contribución a la extensión y profundidad del diálogo.

El proceso abierto en Mascate dependerá ahora de las consultas internas que cada capital realice sobre los temas abordados y los eventuales próximos pasos. Por su parte, la UE mantiene su postura de velar por la seguridad colectiva en la región y reitera su llamado a reducir los niveles de tensión mientras continúan los esfuerzos para establecer un acuerdo que contemple tanto las preocupaciones de Irán sobre las sanciones como los temores occidentales sobre posibles desarrollos nucleares de uso militar.

