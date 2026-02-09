Jamenei pide "firmeza" a la población ante los intentos "extranjeros" de restaurar la dinastía pahlaví

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha hecho un llamamiento este lunes a la población para que salga a las calles en vísperas del aniversario de la Revolución Islámica de 1979 y en medio de los intentos de las "potencias extranjeras", en alusión a Estados Unidos, de restaurar la dinastía pahlaví.

"El 22 de Bahman (undécimo mes del calendario iraní equivalente al 11 de febrero del calendario gregoriano), la nación iraní logró una gran victoria. Logró salvarse a sí misma y a su país de la injerencia extranjera. Los extranjeros siempre han querido restaurar el 'statu quo' anterior a lo largo de estos años. La nación iraní se mantiene firme", ha expresado este lunes durante un discurso televisado.

Jamenei ha asegurado que el "poder nacional tiene menos que ver con misiles y con aviones y más con la voluntad y la firmeza del pueblo". "La desesperación del enemigo se logra mediante la unidad, la fuerza de pensamiento y la determinación, y la firmeza para enfrentar sus tentaciones", ha expresado durante su discurso, recogido en sus redes sociales.

El líder supremo iraní ha reiterado así que "hay que llevar al enemigo a la desesperación" y que "al participar en las marchas por el aniversario de la victoria de la Revolución Islámica, la nación iraní obliga a quienes codician que el Irán islámico, la República Islámica y los intereses de esta nación se retiren".

"Las manifestaciones del aniversario de la victoria de la Revolución Islámica el 22 de Bahman no tienen parangón en el mundo. No conocemos ninguna nación que conmemore su día de la independencia o su día nacional de esta manera cada año, después de tantos años y con multitudes tan multitudinarias", ha enfatizado.

El hijo del derrocado sah de Irán, Reza Pahlavi, prometió a mediados de enero que regresaría a Teherán y aseguró que las protestas antigubernamentales del último mes por la mala situación económica reflejan que la población "reclama un nuevo camino" para el país.

Por su parte, Teherán ha defendido que las manifestaciones derivaron en violencia --las autoridades han reconocido 3.000 víctimas mortales, si bien las ONG apuntan a 6.000 fallecidos-- para dar una "excusa" al presidente estadounidense, Donald Trump, para una posible intervención militar.

Ambos países han reanudado recientemente las conversaciones indirectas sobre el programa nuclear de la República Islámica en medio del despliegue que Washington mantiene en la región. Teherán ha afirmado que esta exhibición de fuerza "no asusta" al país.