El Rey preside la entrega del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política a Capitolina Díaz

Constanza Tobío, socióloga encargada de pronunciar la laudatio durante la ceremonia, resaltó la labor investigadora y el compromiso de Capitolina Díaz Martínez con las ciencias sociales y la igualdad en España. La distinción entregada a Díaz tiene como objetivo reconocer no sólo una trayectoria académica relevante, sino también su influencia en el ámbito del análisis sociológico y la equidad de género en el país. La noticia principal radica en la entrega por parte del rey Felipe VI del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2025 a Capitolina Díaz, en una ceremonia oficial en la Galería de las Colecciones Reales.

Según informó el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el premio es uno de los reconocimientos más importantes en el campo de la sociología y la ciencia política en España, y se concede desde hace más de dos décadas. La elección de Díaz como ganadora se basa tanto en su obra académica como en su aportación al examen crítico de la sociedad y su acción para promover la igualdad de género. El acto de entrega estuvo presidido por el rey Felipe VI, en presencia de diversas autoridades, incluyendo a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid; Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas; y José Félix Tezanos, presidente del CIS.

El CIS detalló que el objetivo de este galardón es distinguir a personalidades cuya labor haya tenido un impacto significativo en el avance de las ciencias sociales, facilitando el diálogo académico y la transferencia del conocimiento a la sociedad. La ceremonia, celebrada en un entorno de gran relevancia cultural como la Galería de las Colecciones Reales, se desarrolló con la presencia de representantes institucionales y del mundo académico, subrayando la dimensión pública del reconocimiento.

Capitolina Díaz ha sido reconocida por sus investigaciones y publicaciones que han influido en el análisis de fenómenos sociales contemporáneos, especialmente aquellos relacionados con las desigualdades y la situación de la mujer en España. La socióloga Constanza Tobío, en su intervención durante la ceremonia, remarcó el compromiso de Díaz con el avance científico y su influencia en la inserción de la perspectiva de género en la agenda de la investigación y la docencia universitaria, según consignó el CIS.

A lo largo de las ediciones anteriores, el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política ha distinguido a intelectuales y expertos cuya labor contribuyó al desarrollo de la sociología y la ciencia política en el país, consolidándolos como referentes tanto en el ámbito académico como institucional, informó el CIS. La entrega de la edición 2025 refuerza el perfil del galardón como plataforma de visibilidad y reconocimiento de quienes dedican su carrera al análisis crítico y a la mejora del conocimiento sobre la realidad social española.

Durante el evento, los participantes destacaron la importancia de consolidar espacios para el encuentro entre la comunidad científica y los responsables de las políticas públicas. Según reportó el CIS, la elección de Capitolina Díaz pone de relieve la relación entre la excelencia investigadora y el compromiso social, elementos que el jurado consideró determinantes al resolver la adjudicación del premio.

El acto reunió además a representantes de la administración pública y de la universidad, mostrando el respaldo institucional a la investigación y la promoción de la igualdad. El CIS enfatizó que el galardón no sólo premia logros individuales, sino que impulsa el reconocimiento de la sociología como disciplina clave para la comprensión y el desarrollo de la sociedad española.

Con la edición de 2025, el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política refuerza su papel como estímulo para el debate, la innovación científica y la integración del análisis sociológico en la gestión pública, según publicaron fuentes del CIS.