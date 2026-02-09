El Nikkei se dispara a nuevos máximos tras la victoria de Takaichi

El Nikkei 225 alcanzó un máximo histórico intradía de 57.337 puntos básicos, impulsado por los resultados preliminares de las elecciones legislativas que otorgaron al Partido Liberal Democrático (PLD) una mayoría significativa en la Cámara de Representantes. Según consignó el medio, la referencia bursátil japonesa cerró la sesión del lunes en 56.363,94 puntos básicos, una cifra que representa un incremento del 3,89% respecto al cierre anterior y que establece un nuevo récord para el principal indicador de la Bolsa de Tokio.

De acuerdo con la información publicada, la contundente victoria electoral del PLD, liderado por Sanae Takaichi, se tradujo en el control de 310 de los 465 escaños disponibles en la Cámara Baja del Parlamento japonés, la Dieta. Esto otorga al partido gobernante la capacidad de formar gobierno en solitario y aprobar legislación sin la necesidad de buscar apoyo mayoritario en la Cámara Alta. La amplia diferencia conseguida en los comicios, desarrollados el pasado domingo, permite al PLD plantearse incluso la reforma constitucional.

El medio detalló que la subida del Nikkei responde de manera directa al respaldo obtenido por Takaichi y su fuerza política. Sanae Takaichi, de 64 años y la primera mujer en ocupar la jefatura del gobierno japonés tras la sucesión de 103 hombres, logró la llamada 'supermayoría' tras convocar a elecciones anticipadas. Este resultado supera el récord histórico que el propio PLD había obtenido en 1986 y representa un fortalecimiento del liderazgo político de Takaichi, quien asumió el cargo de primera ministra el 21 de octubre.

Tal como publicó el medio de referencia, la reciente escalada positiva del principal índice bursátil japonés ha sido alimentada por la expectativa de estabilidad política y continuidad en las políticas económicas. Takaichi ha declarado en repetidas ocasiones que su inspiración política proviene de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher. En el terreno económico, la actual jefa del ejecutivo es defensora de los postulados que caracterizaron al fallecido ex primer ministro Shinzo Abe, abogando por políticas de estímulo para dinamizar la economía del país.

El Nikkei 225 ha registrado un incremento superior al 10% en lo que va del año, luego de experimentar una ganancia del 26% en el ejercicio 2025, según los datos consignados por la fuente. Esta tendencia alcista contrasta con el descenso que el índice experimentó en abril, cuando se situó en torno a los 30.792,74 puntos básicos producto del anuncio de aranceles recíprocos entre Japón y Estados Unidos por parte del presidente estadounidense Donald Trump. Posteriormente, la recuperación del Nikkei se vio asociada al avance de Takaichi como figura central del espectro político japonés.

El medio explicó que la estructura parlamentaria surgida de los últimos comicios otorga al PLD suficiente margen de maniobra para aplicar de modo inmediato su hoja de ruta legislativa y de reforma. En términos históricos, la victoria marca un hito tanto por la magnitud del respaldo obtenido como por la relevancia simbólica del encumbramiento de la primera mujer al frente del ejecutivo nacional.

En el análisis de antecedentes, se recuerda que la elección anticipada fue impulsada por Takaichi con el objetivo de consolidar su posición y reunir el respaldo necesario para reformas constitucionales. Mientras, la situación de los mercados bursátiles evidenció una recuperación tras la incertidumbre derivada de los anuncios arancelarios, y ahora refleja la confianza de los inversores en la estabilidad que promete el nuevo gobierno.

El desempeño del Nikkei y la configuración del nuevo Parlamento japonés, expuestos por el medio, delinean un escenario propicio para la adopción de cambios políticos y económicos de cierta envergadura bajo el mandato de Sanae Takaichi.