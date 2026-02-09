BBVA recibe cuatro galardones en los premios 'Funds People Awards 2026'

BBVA ha conseguido un total de cuatro premios este año en los 'Funds People Awards 2026', que premian las mejores prácticas en el mundo de la gestión de activos y la banca privada española, según ha informado hoy la entidad en un comunicado.

En este tercera edición, BBVA Quality Funds, el área especializada en la selección de fondos de terceros del Grupo BBVA, ha recibido el premio al 'Mejor Equipo de Selección de Fondos'.

Además, uno de sus selectores, Borja Montero de Espinosa, ha recibido el galardón al 'Mejor Selector de Fondos'.

En la categoría 'Mejor Equipo de Sostenibilidad en Gestora de Planes de Pensiones' el premio ha sido para BBVA Asset Management, mientras que la directora de BBVA Asset Management para Europa, Belén Blanco, ha recibido el premio al 'Mejor Directivo de Gestora Española Grande'.

En el proceso de selección han participado todas las gestoras internacionales con presencia en España y nacionales con negocio puramente institucional.

Además, BBVA ha quedado finalista en 'Mejor Director de Inversiones' (Eduardo García Hidalgo, director global de Inversiones de BBVA AM), 'Mejor Equipo de Asset Allocation' (BBVA AM), 'Mejor Equipo de Gestión de Carteras en Banca Privada y Personal' (BBVA AM y BBVA Banca Privada), 'Mejor Equipo de Inversión Institucional en Alternativos' (BBVA AM) y 'Mejor Directivo de Banca Privada de Grupo Bancario Español' (Fernando Ruiz, director de BBVA Banca Privada en España).