Agencias

BBVA recibe cuatro galardones en los premios 'Funds People Awards 2026'

Guardar

BBVA ha conseguido un total de cuatro premios este año en los 'Funds People Awards 2026', que premian las mejores prácticas en el mundo de la gestión de activos y la banca privada española, según ha informado hoy la entidad en un comunicado.

En este tercera edición, BBVA Quality Funds, el área especializada en la selección de fondos de terceros del Grupo BBVA, ha recibido el premio al 'Mejor Equipo de Selección de Fondos'.

Además, uno de sus selectores, Borja Montero de Espinosa, ha recibido el galardón al 'Mejor Selector de Fondos'.

En la categoría 'Mejor Equipo de Sostenibilidad en Gestora de Planes de Pensiones' el premio ha sido para BBVA Asset Management, mientras que la directora de BBVA Asset Management para Europa, Belén Blanco, ha recibido el premio al 'Mejor Directivo de Gestora Española Grande'.

En el proceso de selección han participado todas las gestoras internacionales con presencia en España y nacionales con negocio puramente institucional.

Además, BBVA ha quedado finalista en 'Mejor Director de Inversiones' (Eduardo García Hidalgo, director global de Inversiones de BBVA AM), 'Mejor Equipo de Asset Allocation' (BBVA AM), 'Mejor Equipo de Gestión de Carteras en Banca Privada y Personal' (BBVA AM y BBVA Banca Privada), 'Mejor Equipo de Inversión Institucional en Alternativos' (BBVA AM) y 'Mejor Directivo de Banca Privada de Grupo Bancario Español' (Fernando Ruiz, director de BBVA Banca Privada en España).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

François Villeroy de Galhau dimitirá en junio como gobernador del Banco de Francia

François Villeroy de Galhau dimitirá

(Crónica) Las Palmas sigue atascada ante el Burgos

El conjunto dirigido por Luis García volvió a desperdiciar oportunidades ante el rival burgalés, suma cinco jornadas sin lograr triunfos y se aleja de los puestos de ascenso directo tras la actuación decisiva de Ander Cantero

(Crónica) Las Palmas sigue atascada

Eli Lilly compra la biotecnológica Orna Therapeutics por hasta 2.016 millones de euros

Eli Lilly compra la biotecnológica

Novo Nordisk se dispara en Bolsa tras retirar Hims & Hers su píldora para adelgazar

Novo Nordisk se dispara en

(Crónica) Martín Zubimendi allana la victoria del líder Arsenal contra el Sunderland

El conjunto entrenado por Mikel Arteta sumó una cómoda victoria en casa, sumando distancia en la Premier League y consolidando su posición en la cima tras el tanto decisivo de Zubimendi y los goles de Gyökeres ante un rival superado

(Crónica) Martín Zubimendi allana la