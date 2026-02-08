VÍDEO: Abogado de premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi denuncia que Irán ha ampliado la duración de su condena

Mostafa Nili, representante legal de la galardonada con el Nobel de la Paz Narges Mohammadi, ha informado sobre la extensión de las penas impuestas a la activista, quien permanece bajo custodia en Irán y enfrenta nuevas medidas restrictivas que afectan su libertad personal. El abogado detalló que, además del tiempo adicional de prisión, Mohammadi ha sido condenada a dos años de prohibición de salir del país y a dos años de destierro en la ciudad de Jusf, ubicada en el centro oeste iraní. Según publicó Europa Press, la Judicatura iraní no ha ofrecido declaraciones públicas sobre esta decisión.

De acuerdo con la información transmitida por Europa Press este domingo, Narges Mohammadi, reconocida defensora de los derechos humanos y Premio Nobel de la Paz en 2023, ya había recibido anteriormente una condena de seis años de prisión adicional por el cargo de conspiración y un año y medio por actividades que las autoridades consideran de propaganda. Ahora, los nuevos fallos judiciales amplían el control sobre su movimiento, pues se suma la restricción a su salida del país y la obligación de residir en Jusf durante dos años más.

La salud de la activista ha sido motivo de preocupación, según expresó su abogado Mostafa Nili en declaraciones recogidas por Europa Press. Hace tres días, Mohammadi fue trasladada a una clínica debido al deterioro de su estado físico, pero posteriormente regresó a la custodia de las autoridades iraníes. Nili manifestó su esperanza de que, al menos, se le permita afrontar la causa en libertad bajo fianza, dado su estado de salud.

Mohammadi fue detenida en un funeral en Mashhad, ocurrido a comienzos de diciembre, unas dos semanas antes de que se desencadenara la más reciente ola de protestas en Irán. En ese momento, la activista se hallaba bajo un régimen de libertad condicional que se había prolongado durante cerca de un año, según reportó Europa Press. Tras ese arresto, fue sometida a diversos procesos judiciales que derivaron en el endurecimiento de las sanciones.

Hasta ahora, la Judicatura iraní no se ha pronunciado públicamente respecto a la ampliación de la condena ni sobre las condiciones en las que se encuentra Mohammadi, cuyo caso continúa generando repercusiones internacionales, tal como publicó Europa Press.

